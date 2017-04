“Municípios fazem melhor, mais rápido, eficiente e barato”

Na política “quase por acidente”, o presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, admitiu que é “um político cidadão e não um cidadão político”, apostando numa política “em prol dos cidadãos”. E exemplo disso é o “investimento” efectuado nas freguesias através do ‘protocolo dos 200 por cento’.

O autarca, que falava ontem no painel ‘Smart City Lab’ integrado no Fórum Internacional das Cidades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS), reconheceu que ser autarca “é um trabalho muito duro e difícil”, defendendo que “os fundos comunitários não devem ser iguais para todos porque as realidades também são diferentes”.



Mostrando-se a favor da regionalização e da descentralização, Miguel Costa Gomes aproveitou a oportunidade para defender que “os municípios fazem melhor, mais rápido, mais eficiente e mais barato”, elogiando as alterações que o Governo está a efectuar no que diz respeito à delegação de competências. E sobre o endividamento público, Miguel Costa Gomes foi peremptório: “é mentira que os municípios sejam os devedores ou que foram aqueles que contribuíram para o défice”. E o presidente foi mais longe: “senti-me magoado com essa acusação. Quando entrei em 2009 havia um passivo de 48 milhões, mais oito milhões em obras de gaveta. Fechamos 2016 com 12 milhões de passivo. Houve um esforço enorme da câmara para reduzir a dívida”.



Miguel Costa Gomes lamentou ainda “o caso terrível” que tem em mãos. “Fizeram um contrato das águas mal feito e conseguiram arruinar o município, limitando toda a actuação”, acusou o autarca, lembrando ainda outra dificuldade de actuação, já que está a gerir o município apenas com a vice-presidente.



Ainda no mesmo painel, o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, a propósito da ‘Smart City Lab’, destacou a “reorganização profunda no município para melhor servir o cidadão”. E exemplos disso, foram a digitalização e informatização de todos os serv iços.

As novas tecnologias estão sempre presentes na política do município. “Apostamos na eficiência energética com a colocação de contadores inteligentes em alguns edifícios municipais, permitindo a monitorização da energia eléctrica, mas também do consumo da água e do gás”, contou o presidente da câmara de Águeda. Mas há mais. “Fomos um dos primeiros municípios a colocar iluminação led e conseguimos hoje uma poupança superior a 80 por cento no consumo de energia”.



Gil Nadais falou ainda de projecto de rede de comunicação baseado nas iluminárias “para chegar às pessoas que vivem isoladas em aldeias afastadas e que o telemóvel não chega lá”.

Também o presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, falou de alguns projectos integrados na cidade inteligente baseada na ecocidade. Mobilidade, eficiência energética, criação de infra-estruturas e desenvolvimento económico são a base de trabalho daquele município. “O edifício-sede da câmara municipal é um bom exemplo de sustentabilidade ambiental, tendo ganho já um prémio de inovação”, revelou o presidente, destacando aqui o aproveitamento de águas pluviais, o painel de energia com a produção de cerca de 60 por cento do consumo energético, a central meteorológica que permite controlar o sistema de rega, os estores que levantam e descem conforme a luz e a cobertura verde.



O presidente destacou ainda a criação do Parque Ciência e Tecnologia e a aposta na mobildiade ciclável e pedonal, existindo já oito quilómetros de ciclovia e estando em projecto mais 20 quilómetros até 2020. “Temos ainda um programa de bicicletas partilhadas que tem tido uma procura incrível e está em andamento um projecto para a aquisição de mais 100 bicicletas”, informou ainda o presidente da câmara.

A eficiência energética também está presente nos parques de estacionamento subterrâneos com iluminárias led.

Além disso, o Município de Bragança conta pelo terceiro ano consecutivo com o orçamento participativo, onde são disponibilizados cerca de 400 mil euros para projectos dos cidadãos.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas