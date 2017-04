Vila Verde prepara Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF-2017)

autor Redacção num. de artigos 31954

Realizou-se, nas instalações da Câmara Municipal de Vila Verde, uma reunião de trabalho, com vista à preparação do Dispositivo de Combate a Incêndios Florestais (DECIF-2017), na qual participaram o Presidente do Município de Vila Verde, Dr. António Vilela, bem como o vereador da proteção Civil, Dr. Patrício Araújo, O CODIS Distrital, comandante Hermegildo Abreu, representantes do instituto da conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Associação Nacional de Proteção Civil (ANPC), bem como bem como o comando do corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de Vila Verde.



Esta reunião de trabalho, teve objetivo principal a preparação do dispositivo de combate a incêndios florestais (Decif 2017), promovendo espaços de conhecimento, debate e proximidade, de forma a potenciar uma boa articulação entre os diferentes intervenientes.



No dizer do Edil, “Este tipo de reuniões de trabalho, revela m-se de extrema importância, na valorização dos procedimentos, na actuação e no relacionamento entre todos os operacionais, na preparação de todos os dispositivos de socorro, na salvaguarda de vidas e haveres das populações, sempre em perfeita articulação, da Câmara Municipal de Vila Verde, o corpo de bombeiros da AHBVVV, da Guarda Nacional Republicana (GNR), passando pela autoridade Nacional de Proteção Civil.”.





Entretanto, aduz o Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, “O município de Vila Verde, para além do seu pessoal e meios afetos à proteção civil, como sempre, estará atento e interventivo no apoio e auxilio, do profícuo trabalho, que ao longo do ano a AHBVV leva a cabo na formação do nosso seu corpo activo, nos esforços encetados para que disponham de mais e melhores meios materiais de combate a incêndio, socorro e transporte de doentes do concelho de Vila Verde”



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas