Paulo Cunha será embaixador da União Europeia para reforçar sentimento europeísta

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, é uma das personalidades escolhidas pela Comissão Europeia para embaixador do projeto #investEU, uma campanha de informação pública sobre a efetiva contribuição da União Europeia (UE) na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus, que servirá para demonstrar casos reais de como a UE promove o crescimento, o desenvolvimento social e económico, e a criação de emprego.



A campanha, que arranca na próxima segunda-feira, dia 24 de abril, terá a duração de um ano e procurará alcançar três grandes objetivos: chamar a atenção da opinião pública para os investimentos europeus, divulgar o papel da União Europeia (UE) no desenvolvimento económico e social e, por último, aumentar a confiança na própria Comissão Europeia.



A estratégia passa por evidenciar o lado bom da UE para mostrar aos cidadãos que os fundos comunitários têm sido e são determinantes no desenvolvimento dos países pertencente à União. Enquanto autarca, Paulo Cunha será testemunha do impacto dos investimentos europeus nas autarquias, em par ticular no concelho de Vila Nova de Vila Nova de Famalicão, juntamente com outras 39 personalidades de várias áreas e sectores de atividade do país



A campanha olha também para o futuro e foca-se em projetos do chamado Plano Junker, que em Portugal prevê investimentos europeus na ordem dos 1,2 mil milhões de euros.



O projeto integra 14 países da União Europeia onde existe uma maior percentagem de sentimento ambivalente em relação ao projeto europeu e estará presente em outdoors, gravação e difusão de vídeos com os responsáveis de projetos, entre os quais Paulo Cunha, que, recorde-se, é também Presidente do Conselho Regional do Norte.



Em declarações recentes à comunicação social nacional, o responsável do gabinete de comunicação estratégica da Comissão Europeia, Renaud Soufflot de Magny, explicou que a meta passa por sedimentar a ideia de que 'a Europa não é algo externo ou uma bolha abstrata em Bruxelas... mas que as decisões que ali são tomadas têm resultados concretos nas nossas vidas do dia-a-dia'.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

