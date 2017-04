Histórica rua dos Cutileiros (Creixomil) começou a ser requalificada pela Câmara de Guimarães

Rua passará a ter sentido único, mais área verde, iluminação LED e passeio pedonal em toda a sua extensão. Obras decorrem até ao final do verão.



A Câmara Municipal de Guimarães iniciou esta terça-feira, 18 de abril, a obra de reperfilamento e de requalificação da rua dos Cutileiros e da área envolvente à Igreja de Creixomil. A intervenção viária na antiga estrada nacional, outrora considerada uma das principais entradas na cidade, na ligação entre Guimarães e Famalicão, será efetuada em três fases. A primeira prolonga-se até 09 de junho, enquanto a segunda fase decorre entre 12 de junho e 11 de agosto e a terceira de 14 de agosto a 22 de setembro.



Durante a realização da empreitada, serão intervencionadas todas as infraestruturas existentes no subsolo da rua dos Cutileiros. A proposta visa essencialmente a resolução do problema viário e pedonal existente, dotando a rua dos Cutileiros de apenas uma única faixa de rodagem, com o sentido do trânsito na entrada da cidade, desviando dessa forma o tráfego de passagem. Com este reordenamento urbano, pretende-se melhorar os acessos pedonais e viários já existentes, valorizando todo o espaço público associado, criando-se novas áreas de lazer e uma nova disciplina nos lugares de estacionamento.



A intervenção incide também na constr ução de passeios em betuminoso pigmentado, com dimensões amplas, amigo dos modos de locomoção condicionados, conferindo prioridade aos peões. A faixa de rodagem passará a ter 4 metros de largura e passeio de ambos os lados da rua, garantindo-se os acessos viários a todas as garagens e habitações.



Mais área verde e percursos pedonais

Serão requalificadas áreas atualmente sem função para a criação de espaços de utilização coletiva e de enquadramento paisagístico, através do desenho do espaço público, reordenamento automóvel, pavimentação, arborização, corredores verdes, estacionamento, complementado com mobiliário urbano (bancos, papeleiras, ecopontos, caldeiras) e um sistema de iluminação LED.



Na interseção da rua dos Cutileiros com a rua Miradouro de Baixo, o projeto privilegia o peão, havendo a interrupção da faixa de rodagem para passeio valorizando desta forma os percursos transversais que dão continuidade a outras fases de projeto. Na rua Miradouro de Baixo apenas será permitido o acesso automóvel pela rua dos Cutileiros a residentes locais e veículos de emergência. Houve também a preocupação de valorizar o eixo principal cemitério-cruzeiro-igreja. Durante toda a intervenção, os transportes públicos terão um percurso alternativo.



