Gabinete de Inserção Profissional do Município da Póvoa de Lanhoso divulga oferta formativa

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do Município de Póvoa de Lanhoso tem como objetivo apoiar e acompanhar os desempregados no desenvolvimento dos seus percursos de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.



Para prossecução desta missão, o GIP desenvolve e dispõe às pessoas desempregadas um leque diversificado de atividades, desde ofertas de emprego, a apoio na procura de emprego e formação profissional.



Numa altura em que se vive uma crise financeira, com graves reflexos ao nível do emprego, é absolutamente necessário apoiar e fomentar a criação de emprego, aumentar as qualificações profissionais e prestar auxílio a quem mais necessita. O Mu nicípio da Póvoa de Lanhoso, através do seu Gabinete de Inserção Profissional, procura dar resposta na procura das melhores soluções.

O Serviço de Emprego de Fafe, em colaboração com o Município da Póvoa de Lanhoso, através do GIP, preparou um plano de formação para o público desempregado da Póvoa de Lanhoso, que pretenda melhorar as qualificações escolares e as competências profissionais.



Para qualquer esclarecimento sobre a oferta formativa disponível, as pessoas interessadas devem contactar o GIP, através de gip@mun-planhoso.pt ou presencialmente junto ao Pavilhão 25 de Abril, na Vila da Póvoa de Lanhoso.



*** Nota da C.M. de Póvoa de Lanhoso ***

