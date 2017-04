InvestBraga com papel fundamental no desenvolvimento económico do Concelho

“A InvestBraga é a principal ferramenta no apoio ao desenvolvimento económico do Concelho, com resultados que os Bracarenses sentem no seu dia-a-dia”. A ideia foi defendida por Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, durante as Jornadas de Economia e Gestão da Universidade do Minho (UMinho), que encerraram esta Quarta-feira, 19 de Abril.



Segundo o Autarca, a criação da InvestBraga “permitiu aproximar o tecido empresarial das decisões políticas e criar um elo de ligação que, manifestamente, não se verificava no passado”, referiu Ricardo Rio, durante a sua intervenção no painel sobre a captação de investimento por parte das Autarquias, no qual também participaram os presidentes dos Municípios de Guimarães e Póvoa de Lanhoso, Domingos Bragança e Manuel Baptista, respectivamente.



O apoio ao empreendedorismo é, também, um dos “pilares basilares da estratégia da InvestBraga”, agência que, segundo o Edil, teve a “faculdade de juntar peças que estavam soltas e que agora conseguem delinear estratégias conjuntas”, dando como exemplo a elaboração do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Concelho, que contou com as “preciosas colaborações de várias entidades e instituições”.



Na ocasião, Ricardo Rio lembrou que as empresas são aliados fundamentais para o desenvolvim ento do território e que o Município de Braga tem assumido um papel preponderante na articulação com os empresários, tendo em vista a captação de investimento para o Concelho.

O conhecimento produzido nas Universidades e no INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, aliado às fortes competências que a mão-de-obra qualificada existente no Concelho demonstra, fazem de Braga um “local ideal para que as empresas escolham Cidade para se instalarem e desenvolverem o seu modelo de negócio”, sustentou Ricardo Rio, manifestando ainda o desejo de que projectos como o ‘Innovation Arena’, a requalificação dos Parques Industriais do Concelho e a criação de uma incubadora de projectos na área das Media Arts, sejam concretizados a curto prazo.



Por fim, o Autarca defendeu que “o desenvolvimento económico é a prioridade das políticas autárquicas e ninguém pode negar que a criação de emprego, a atracção de investimento e a fixação de novas empresas, são as maiores de todas as preocupações para a gestão de qualquer Município”.



Estas Jornadas de Economia e Gestão foram organizadas pela Escola de Economia e Gestão da UMinho, em conjunto com o Núcleo de Alunos de Economia da Universidade do Minho (NAECUM) e com a Associação de Estudantes de Gestão da Academia Minhota.



