Ir às compras de bicicletas dá descontos no comércio do centro

O repto é lançado pelo Pelouro do Ambiente do Município e pela Associação Comercial de Braga (ACB): ‘Venha de bicicleta às compras ao centro e obtenha descontos nas lojas aderentes’. O estacionamento não é preocupação, na medida em que foi reservada uma área para o efeito junto a cada uma das 45 lojas aderentes.

A iniciativa designa-se Semana da Bicicleta e arrancou ontem, precisamente no Dia Mundial da Bicicleta, prolongando-se até 26 de Abril.

Em termos práticos, quem se deslocar de bicicleta às lojas aderentes, devidamente identificadas com um dístico alusivo à Semana da Bicicleta, beneficia de descontos entre 10 a 20%.

As lojas aderentes são das mais diversas áreas, nomeadamente restauração, vestuário, calçado, ourivesaria, perfumaria, entre outras.

“Este Semana da Bicicleta desafia os bracarenses a comprarem no comércio tradicional e a valorizarem os modos de transporte suaves, sustentáveis, como a bicicleta”, referiu o vereador Altino Bessa, na apresentação da Semana da Bicicleta, que decorreu ontem à tarde no ‘Bira dos Namorados’, um dos espaços aderentes.

Rui Marques, director-geral da ACB, realçou o simbolismo desta iniciativa, na medida em que antecipa “aquilo que o futuro nos reserva”. Lembrou assim o compromisso de redução das emissões de dióxido de carbono, o que se só conseguirá com o fomento dos modos suaves de transporte.

Rui Marques realçou também que Braga foi “das primeiras cidades amigas dos peões e das bicicletas”, na medida em que conta com uma vasta área pedonal, onde convivem peões e ciclistas em harmonia.

O director-geral da ACB referiu ainda que as lojas aderentes a esta campanha vêem na iniciativa uma oportunidade de se aproximarem dos clientes e de mostrarem que têm responsabilidade ambiental, conciliando a preservação do ambiente com o desenvolvimento económico.

Diogo Carvalho, um dos primeiros empresários a aderir à Semana da Bicicleta, realçou que esta iniciativa alerta ainda para a dificuldade de estacionamento no centro histórico com que os clientes se deparam. Ao fazê-lo de bicicleta, os clientes deixam de ter esse problema, pelo menos até ao dia 26 de Abril, com áreas de estacionamento reservadas para bicicletas, pelo Município de Braga, junto a cada uma das lojas aderentes.

