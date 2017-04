Dispositivo Especial prepara época de incêndios em Vila Verde

autor Redacção num. de artigos 31961

A Câmara Municipal de Vila Verde serviu de palco a uma reunião de várias entidades ligadas à Protecção Civil (Comandante Distrital de Protecção Civil, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, GNR, Associação Nacional de Protecção Civil e Bombeiros Voluntários de Vila Verde). O encontro teve como finalidade preparar o Dispositivo de Combate a Incêndios Florestais, através de uma boa articulação entre todas as entidades. “Este tipo de reuniões de trabalho, revelam-se de extrema importância, na valorização dos procedimentos, na actuação e no relacionamento entre todos os operacionais, na preparação de todos os dispositivos de socorro, na salvaguarda de vidas e haveres das popu lações, sempre em perfeita articulação, da Câmara Municipal de Vila Verde, o corpo de bombeiros, GNR, passando pela autoridade Nacional de Protecção Civil.”, disse António Vilela, presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.

O autarca frisou ainda que “o município, para além do seu pessoal e meios afectos à protecção civil, como sempre, estará atento e interventivo no apoio e auxilio, do profícuo trabalho, que ao longo do ano a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde leva a cabo na formação do corpo activo, nos esforços encetados para que disponham de mais e melhores meios materiais de combate a incêndio, socorro e no transporte de doentes”.



