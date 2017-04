Paulo Cunha escolhido para embaixador da UE

autor Redacção num. de artigos 31961

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, é uma das personalidades escolhidas pela Comissão Europeia para embaixador do projecto #investEU, uma campanha de informação pública sobre a efectiva contribuição da União Europeia (UE) na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus, que servirá para demonstrar casos reais de como a UE promove o crescimento, o desenvolvimento social e económico, e a criação de emprego.

A campanha, que arranca na próxima segunda-feira terá a duração de um ano e procurará alcançar três grandes objectivos: chamar a atenção da opinião pública para os investimentos europeus, divulgar o papel da União Europeia no desenvolvimento económico e social e, por último, aumentar a confiança na própria Comissão Europeia.

A estratégia passa por evidenciar o lado bom da UE par a mostrar aos cidadãos que os fundos comunitários têm sido e são determinantes no desenvolvimento dos países pertencente à União. Enquanto autarca, Paulo Cunha será testemunha do impacto dos investimentos europeus nas autarquias, em particular em Famalicão, juntamente com outras 39 personalidades de várias áreas e sectores de actividade.

A campanha olha também para o futuro e foca-se em projectos do chamado Plano Junker, que em Portugal prevê investimentos europeus na ordem dos 1,2 mil milhões de euros.

O projecto integra 14 países da União Europeia onde existe uma maior percentagem de sentimento ambivalente em relação ao projecto europeu e estará presente em outdoors, gravação e difusão de vídeos com os responsáveis de projectos, entre os quais Paulo Cunha, que, recorde-se, é também presidente do Conselho Regional do Norte.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas