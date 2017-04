Associação de Psicologia é mais-valia para a cidade de Guimarães

A Associação de Psicologia (APsi) da Universidade do Minho (UMinho) inaugurou ontem as novas instalações no primeiro andar da antiga estação de caminhos-de-ferro, em Guimarães.

A associação resulta de uma parceria entre a Universidade do Minho e as câmaras municipais de Guimarães e Braga, e é encarada pelo município vimaranense como uma mais-valia para o concelho.

“Hoje a Psicologia tem uma acção enorme de aplicação, quer positiva na Psicologia Motivacional, na Psicologia das Organizações sociais, que encontra espaços de equilíbrio e de entusiasmo na qualidade de vida das nossas pessoas, e depois na depressão e de instabilidade psicológica. Esta associação contribui para encontrar soluções para as pessoas nas suas diversas dificuldades. É um contributo decisivo da Universidade do Minho para o bem-estar das populações”, disse Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães.

O autarca vimaranense lembrou ainda que o espaço foi cedido pelo município. “Este espaço aqui tem o seu contributo grande, porque é um espaço de partidas e chegadas. Também na área da Psicologia é sempre um reencontro para o recomeço de muitas vidas”, disse Domingos Bragança.

As novas instalações da APsi vão estar a funcionar em pleno a partir do próximo dia 8 de Maio, com as valências de consultas de Psicologia, uma unidade clínica para adultos e crianças, consultas de Neuropsicofisiologia (programas de recuperação neuro-psicológica), consultas da Unidade da Psicologia da Justiça e algumas acções de formação.

“Faremos tudo isto com a ideia de que a APsi vai estar envolvida em muitos mais projectos do que aqueles que se desenvolvem nestas instalações. Pretendemos que este espaço traduza uma aproximação à comunidade e esperamos que seja uma relação de mútuo benefício”, afirmou Paulo Machado, presidente da Escola de Psicologia da UMinho.

O reitor daquela universidade, António Cunha, classificou a abertura das novas instalações da APsi como “um importante projecto de interacção entre a sociedade e a universidade, numa área de grande interesse e de crescente procura pelas sociedades de hoje e pelas dinâmicas sociais”.

O responsável máximo da UMinho destacou ainda a colaboração com as câmaras municipais de Guimarães e Braga e manifestou que a delegação de Braga da APsi (que funciona dentro da universidade), “possa vir a ter instalações maiores e mais adequadas à especificidade e tipologia deste serviço”, disse António Cunha.



