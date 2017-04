Contas aprovadas por PS e PSD em Ponte da Barca

Com apenas uma abstenção, protagonizada pelo vereador do Movimento Mudar, foram aprovados os documentos de prestação de contas relativos a 2016 da Câmara Municipal de Ponte da Barca. Os vereadores do PSD, na oposição, votaram favoravelmente o documento.

Os documentos apresentam uma dotação global de 16.787.866 euros (receita e despesa), tendo-se verificado uma execução de 13.874.574 para a receita e 13.942.046 para a despesa.

Os valores apresentados correspondem a uma taxa de execução da receita de 82.6% e de 83% para a despesa.

De salientar que o grau de execução global da receita em 2016 foi superior ao de 2015 e o grau de execução da despesa variou 11,08% face ao ano anterior.

“Os documentos mostram ainda que este período ficou marcado por grande activi dade cultural e turística, áreas que o executivo entende como prioridade para o desenvolvimento sustentável do concelho, não deixando de registar a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido nas áreas da saúde, a acção social e a educação”, refere a câmara em comunicado.

“O documento de Prestação de Contas é muito técnico mas que reflecte o que de facto foi concretizado ao nível das políticas municipais planeadas e implementadas”, salientando que “as contas do município evidenciam uma situação equilibrada e positiva, facto que mereceu, inclusive, os elogios dos vereadores do PSD”, refere o presidente da Câmara, Vassalo Abreu.

Os documentos foram aprovados em reunião de Câmara e seguem agora para ratificação em sede de Assembleia Municipal.

