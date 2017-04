Gata de quarentena alerta para estado de saúde do Superior

Este ano, ‘A Gata de Quarentena’ luta e anseia por um Ensino Superior livre de políticas contagiosas.

As Monumentais Festas do Enterro da Gata 2017 foram apresentadas ontem, em conferência de imprensa, “num contexto de alarme, ansiando estar livre de contágio de todas enfermidades”.

A Gata de Quarentena nas Monumentais Festas do Enterro da Gata 2017 exalta os 40 anos de contínua preocupação da Associação Académica da Universidade do Minho com o estado de saúde do Ensino Superior, sempre procurando enaltecer os valores de um Ensino Superior democrático e inclusivo, defendendo uma aposta clara do país na construção de uma sociedade mais qualificada.

Bruno Alcaide, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), frisou que a Gata está preocupada porque as suas dificuldades continuam a ser desvalorizadas. “Entre 2010 e 2016, o ensino superior perdeu cerca de 400 milhões de euros de transferências do Estado. O cenário é de subfinanciamento e as instituições e a tutela acordaram em tornar este cenário estável, não estando previsto qualquer aumento de fin anciamento até ao final da legislatura”.

Bruno Alcaide prosseguiu na explicação da quarentena da Gata “porque o sistema de acção social insuficiente continua a contagiar os estudantes com a falta de recursos para prosseguir os seus estudos no Ensino Superior e com o fenómeno do abandono escolar, por manifestas carências económicas, não existindo apoios sociais dotados de critérios de justiça e igualdade. Apoios, que quando atribuídos, têm conhecido atrasos nos seus pagamentos, que debilitam o estado de saúde da Gata.

O actual contexto que existe deixa também a Gata alarmada. “As condições de estudo devem ser iguais para todos os estudantes da Universidade do Minho. Nenhum estudante pode sentir-se isolado de condições no que respeita às infraestruturas da sua actividade lectiva e segurança na garantia das melhores condições para alcançar o sucesso académico e a conclusão da sua formação, seja em aulas ou em estágios”, afirmou Bruno Alcaide, apontando dois casos do curso de Geografia que ainda não tem instalações próprias e a polémica à volta dos estágios dos estudantes de Enfermagem.

