SC Braga: Sem margem de erro para atingir meta dos 65 pontos



Numa fase decisiva da época em que a prioridade da equipa do SC Braga passa por recuperar o quarto lugar na I Liga — objectivo definido pelo presidente António Salvador desde o início da temporada — não deixa também de ser curioso o facto dos Guerreiros estarem obrigados a vencer os últimos cinco jogos do campeonato se quiserem cumprir o “objectivo dos 65 pontos” que foi traçado pelo treinador Jorge Simão, quando assumiu o cargo a 20 de Dezembro 2016, na altura com a equipa bracarense em terceiro e com 29 pontos (14.ª jornada). Volvidas 15 rondas do campeonato, o SC Braga soma agora 51 pontos, após a 29.ª jornada, e como restam apenas mais 15 (pontos ) em disputa, a verdade é que os guerreiros não têm margem de erro (sequer para um empate) para chegar à meta ambicionada e repetida várias vezes pelo técnico.

No entanto, apesar desse objectivo ainda estar ao alcance da equipa, neste momento a prioridade da ‘legião’ de Jorge Simão, em termos de objectivos para o clube, passa mais por recuperar o quarto lugar — posição que dá acesso directo à fase de grupos da Liga Europa na próxima época — e que foi perdido na jornada anterior para o eterno rival.

É com esse foco, e com as duas metas ainda conciliáveis, que a equipa do SC Braga prepara-se para o próximo jogo em P. Ferreira, domingo, às 16 horas.

