Avaliar, prescrever e acompanhar. Não se trata de um conselho médico, muito pelo contrário, estes são os três passos fundamentais para pôr “Famalicão em Forma”, promovendo o desporto entre todas as faixas etárias da população e incutindo estilos de vida mais saudável de uma forma acessível e totalmente gratuita. No fundo, trata-se de avaliar o estado de saúde de cada pessoa, prescrever exercício físico à medida de cada um e acompanhar e orientar os treinos, dando conselhos e dicas, sempre com o auxílio de técnicos especializados.



O novo programa municipal desportivo “Famalicão em Forma” arranca já no próximo dia 2 de maio e foi apresentado esta quinta-feira, no Parque da Devesa, surgindo de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, a CESPU e a Federação Portuguesa de Atletismo, com o apadrinhamento do Instituto Português do Desporto e da Juventude. O programa visa a promoção da prática da marcha e da corrida.



Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “está provado que a prática regular de exercício físico torna as pessoas mais saudáveis e felizes e é precisamente isso que pretendemos com este programa”. O autarca salientou ainda “a conjugação de esforços entre as várias entidades na concretização deste programa”.



Por sua vez, o vereador do Desporto da autarquia, Mário Passos, explicou que o objetivo do programa “é promover a prática desportiva entre todos os famalicenses, enquanto instrumento essencial para a melhoria da qualidade de vida e da saúde de todos os cidadãos”. “Sabemos que quanto melhor for a condição física das pessoas, melhor estão preparados para enfrentar o stress do dia-a-dia e para prevenir doenças”, realçou o responsável.



“Queremos que todos os famalicenses tenham acesso à prática regular de atividade física de uma forma responsável e sadia, com acompanhamento técnico especializado para que a prática desportiva decorra sem percalços”, explicou.



Neste âmbito, o programa conta com o apoio da CESPU para a realização de uma avaliação inicial que irá incluir a análise da composição corporal, da função respiratória e cardiovascular, bem como a caraterização dos comportamentos e estilos de vida adotados. De acordo com o responsável da CESPU, José Carlos, o apoio será dado através dos cursos de cardiopneumologia e fisioterapia. Para além deste apoio, o s técnicos de educação física da autarquia irão acompanhar todo o processo, prescrevendo o treino, orientando e acompanhando.



Refira-se que para se inscreverem no programa, os interessados devem dirigir-se ao Gabinete de Apoio que está localizado no Parque da Devesa, junto ao Parque de Estacionamento do Citeve. Para já estão definidas várias zonas de treino, localizadas no Parque da Devesa e no Parque de Sinçães, estando também a ser equacionadas a criação de percursos em várias freguesias do concelho.



A zona de treino da Devesa foi, de resto, muito elogiada pelo coordenador regional da zona norte da Federação Portuguesa de Atletismo, Serafim Gadelho. A FPA irá colaborar através da formação especializada de todos os técnicos envolvidos, através do Programa Nacional de Marcha e Corrida. Segundo o responsável, Vila Nova de Famalicão tem excelentes condições para a criação de um centro de marcha e corrida. “Tem este percurso de treino fantástico que é a Devesa, tem técnicos formados e com competência e um local de apoio que com a colaboração da CESPU irá contribuir para um acompanhamento saudável da população”. O coordenador regional salientou ainda que é fundamental que “a prática desportiva não seja só uma moda, mas uma forma de estar na vida e este programa contribui para esse objetivo”.



Isso mesmo evidenciou também o diretor geral do IPDJ, Vítor Dias, que deixou grandes elogios ao município e ao programa “Famalicão em Forma”. “Vila Nova de Famalicão já nos habituou a estar à frente em quase todas as áreas e até a ir mais longe do que aquilo que está previsto. É assim com a juventude, com a ação social, com a educação e agora com o desporto”, frisou o responsável.



Refira-se que a partir de 2 de maio, o Gabinete de Apoio funcionará às segundas, quartas e sábados das 10h00 às 12h00. Às segundas, quartas e sextas das 17h30 às 19h30 e às terças e quintas das 17h30 às 20h30.



Depois de avaliado o estado físico de cada praticante, estes serão agrupados por caraterísticas físicas semelhantes, sendo depois prescrito um treino especifico de acordo com essas caraterísticas. Será ainda criada uma plataforma eletrónica onde será registado o diagnóstico efetuado e a evolução de cada pessoa, o que permitirá a cada um acompanhar através de gráficos e dados diversos o seu desenvolvimento.



