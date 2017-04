Raul Costa, um cerveirense campeão no Qatar

O Município de Vila Nova de Cerveira felicita e congratula-se com a recente conquista de um cerveirense no futebol asiático. Raul Costa, treinador-adjunto que chegou ao Qatar em agosto de 2016, venceu a Supertaça e, há dias, tornou-se campeão pelo Lekhwiya Sports Club. A última Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, uma menção honrosa a este cerveirense por levar o nome do concelho pelo mundo fora.





Natural de Vila Nova de Cerveira, Raul Costa começou a sua carreira no mundo do futebol na época 2000/2001 no FC Porto, percorrendo vários escalões da formação, desde os sub-12 até aos sub-18, como treinador adjunto e treinador principal e foi também coordenador e monitor da escolinha Artur Baeta e escolinha do Dragão.



Na equipa principal esteve durante sete anos como recuperador/preparador físico, começando na última temporada de Jesualdo Ferreira, seguindo depois com André Villas-Boas, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Luís Castro, Julen Lopetegui, Rui Barros, José P eseiro e Nuno Espírito Santo.

Depois de 16 anos no FC Porto, Raul Costa mudou-se esta época para o Qatar onde já venceu a Supertaça e o campeonato pelo Lekhwiya Sports Club ao lado de Bruno Oliveira que é também adjunto de Djamel Belmadi.



O Município de Vila Nova de Cerveira recebeu esta notícia com grande orgulho, felicitando publicamente o conterrâneo Raul Costa pelo grande feito além-fronteiras, revelador da coragem e determinação, e agradecendo o facto de dar a conhecer Cerveira, ‘Vila das Artes’. Às suas mãos já chegou a menção honrosa apresentada pelo Movimento Pensar Cerveira - PenCe, e à qual se associou o PS, na última Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira.



Para conhecer mais ao pormenor a carreira e a experiência do cerveirense Raul Costa, fica o link do Mais Futebol: http://www.maisfutebol.iol.pt/estorias-made-in/lekhwiya/raul-costa-o-campeao-no-qatar-a-quem-atsu-quis-comer-o-gato



