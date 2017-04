Celorico de Basto: Feira Anual do 19 de Abril mantém a tradição

autor Redacção num. de artigos 31973

Na vila de Fermil de Basto, no concelho de Celorico de Basto, a tradição ainda se mantém com a organização da tradicional Feira Anual do 19 de Abril. Ontem, 19 de abril, a arruada de bombos deu arranque a uma Feira que, em outros tempos, era local de visita obrigatória de centenas de pessoas.



“É muito gratificante sentir quer esta feira não se perdeu no tempo e continua, pelo esforço das coletividades e da população local, a realizar-se e a valorizar a nossa ruralidade com a venda dos produtos agrícolas na feira e a realização do concurso pecuário direcionado a todo o concelho” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.

O 19 de Abril é uma organização da União de Freguesias de Veade, Gagos e Molares, da Associação Molares Com Vida e da Escola profissional de Fermil, Celorico de Basto, em parceria com o município de Celorico de Basto.



Em dia de certame foi destaque o concurso pecuário para as raças Minhota, Barrosa e Holstien Frísia, que decorreu durante a manhã. À tarde foram entregues os pré mios para diferentes categorias dentro de cada raça. Refira-se que para a raça Minhota e Barrosã foram premiados os animais nas categorias de “Touros Reprodutores”, “Novilhas não paridas”, “Vacas Isoladas” e “Juntas de Vacas”, na raça Holstien Frísia os prémios atribuídos foram unicamente para a categoria de “Novilhos”. Um concurso que contou com a participação de vários produtores do concelho, tendo os prémios sido entregues por uma série de individualidades locais.

Antes da entrega de prémios os presentes puderam assistir à atuação do grupo “Os Amigos das Tainadas”.



Importa realçar que a feira não terminou no dia 19 de abril, mas prolonga-se até ao dia 21 acontecendo, neste dia, dois momentos culturais associados à organização do certame. Refira-se apresentação da peça de teatro “Arlequim o servidor de dois amos” e a atuação do grupo “Basfado”, um momento que terá lugar no pavilhão do Centro Escolar de Fermil.



*** Nota da C.M. de Celorico de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas