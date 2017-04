Agrupamento de Maximinos dinamiza Dia Cultural

O Agrupamento de Escolas de Maximinos comemora na segunda-feira, dia 24 de Abril, o seu Dia Cultural com um programa recheado de iniciativas, entre as quais dois peddy-paper, uma exposição, uma corrida de orientação e um sarau cultural que recriará momentos da noite que antecedeu a Revolução dos Cravos.

Os dois peddy-paper realizam--se entre as 8.30 e as 13 horas, na escola-sede, a Secundária de Maximinos, e na EB 2,3 Frei Caetano Brandão.

Na Escola Secundária decorre o peddy paper ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu’, uma iniciativa que levará os alunos participantes, do 10.º, 11.º e 12.º anos, para o exterior do recinto escolar, nomeadamente com passagens pela estação dos correios, Parque Radical e Museu D. Diogo de Sousa.

As perguntas desta iniciativa serão sobre temas relacionados com a União Europeia.

Já na EB 2,3 Frei Caetano Brandão decorre o peddy paper com o tema ‘Sabe (fazer) tudo’, destinado a alunos do 5.º ao 8º ano e que decorrerá integralmente dentro do recinto do estabelecimento de ensino.

Ainda durante a manhã de segunda-feira ficará patente a exposição ‘Borboletas de Portugal’, uma iniciativa dinamizada pelo grupo de Biologia e Geologia, na escola-sede do Agrupamento.

Às 14,30 horas, no Parque da Ponte, realiza-se uma corrida de orientação.

Numa organização dos curso EFA, a noite de segunda-feira será especial na Secundária de Maximinos, com a realização da actividade ‘Esta é a madrugada’, a partir das 21.30 horas.

“Para programar esta actividade tivemos em atenção a data e os conteúdos programáticos que estamos a abordar”, explicou a professora Célia Sousa, coordenadora dos cursos EFA, acrescentando que na sessão serão divulgadas actividades que têm sido dinamizadas pelo Agrupamento no âmbito da educação para adultos e realçando que estas são iniciativas abertas à comunidade.

Além de momentos de poesia e da interpretação de temas musicais alusivos à revolução de Abril, vai ser recriado o ambiente da noite de 25 para 25 de Abril de 1974 com a dramatização de dois momentos. A coordenadora realça que este serão é aberto às famílias dos alunos EFA e à comunidade em geral.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas