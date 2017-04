Theatro Circo celebra hoje 102 anos com espectáculo solidário

‘Antes que Matem os Elefantes’ é o espectáculo da Companhia Olga Roriz que o Theatro Circo escolheu para apresentar na comemoração do seu 102.º aniversário. O evento, que tem uma vertente solidária, realiza-se hoje, às 21.45 horas.

Neste contexto, 50% da receita do espectáculo reverte a favor da Unicef, mais concretamente do programa desenvolvido em prol das crianças da Síria.

Para além desta acção direccionada para a intervenção humanitária na Síria, o aniversário solidário do Theatro Circo mate- rializa-se ainda numa campanha, já em curso, de recolha de bens de primeira necessidade para as famílias refugiadas da guerra da Síria residentes em Braga.

Constituindo um alerta para uma reflexão colectiva sobre o conflito na Síria e para o drama dos refugiados, ‘Antes que Matem os Elefantes’, de Olga Roriz, traz para palco um cenário de guerra no qual sete bailarinos encarnam o sofrimento que aquele conflito representa na vida de todo um país.

A abrir o espectáculo, os depoimentos de crianças, na sua maior parte, residentes em Alepo (Síria) foram a opção da coreógrafa para posicionar este trabalho. “As crianças que apare- cem no vídeo introdutório passam fome, algumas ficaram órfãs, perderam irmãos, familiares, estão perturbadas, e as vozes e as palavras constituem um alerta para o público”, explica Olga Roriz.

Quanto ao cenário escolhido, Olga Roriz diz que o a partamento destruído que recria em palco “poderia ser simbolicamente o conflito interno das pessoas, ou uma guerra em qualquer lugar, mas é sobre a Síria onde o conflito continua a provocar fome, violência, morte e a lançar o país no caos”.

Sobre o enquadramento solidário deste 102.º aniversário e a abordagem de um tema pouco festivo em momento de celebração, a Administração do Theatro Circo destaca, em comunicado, o papel da cultura enquanto difusor de conhecimento e promotor de reflexão crítica e recorda ainda que a promoção do entendimento intercultural e da integração é uma das directivas da estratégia europeia para a cultura. “O Theatro Circo tem obrigação de colocar em prática esta missão da actividade cultural e de fazer reflectir na sua programação o contexto global que condiciona a vida de todos nós, olhando também para o que acontece na comunidade em que se integra”, explica Cláudia Leite.

“Por esta razão, aproveitando uma circunstância em que o Theatro Circo tem especial visibilidade, fez-nos sentido dar ênfase a esta função menos visível da actividade cultural e amplificar o alerta que a Companhia Olga Roriz lança no espectáculo ‘Antes que Matem os Elefantes’, ajudando os refugiados que a cidade acolhe com a promoção de uma recolha de bens e contribuindo para o programa humanitário que a Unicef leva a cabo neste contexto”, justifica a administradora.



