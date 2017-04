Fafe celebra Abril com música, desporto e sessão solene

Fafe vai comemorar o 25 de Abril com um programa de actividades que se estende por três dias e que contempla eventos musicais e desportivos e uma sessão solene evocativa.

As comemorações do Dia da Liberdade, na terça-feira, começam, logo de manhã, com uma alvorada de morteiros, que antecede a XVII Marcha da Liberdade promovida pelos Restauradores da Granja, às 10 horas.

Após o hastear da bandeira no edifício dos Paços do Concelho, às 10 horas, com o desfile da Fanfarra do Agrupamento de Fornelos do Corpo Nacional de Escutas, os combatentes da Guerra Colonial serão homenageados, junto ao monumento localizado na Avenida do Brasil.

Às 11 horas, no Teatro Cinema, tem início a sessão solene evocativa da efeméride, que incluirá intervenções do presidente da Assembleia Municipal, dos representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal e do representante da Associação 25 de Abril, Major Eng.º Piloto Aviador João Moutinho da Silva.

Durante a sessão, que terminará com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, serão também entregues os prémios ‘Dr. Maximino de Matos’ a Marta Filipa Lemos Mendes e o ‘Prémio Literário A.Lopes de Oliveira/Câmara Municipal de Fafe’ a Alexandra Esteves, Paulo Moreira e Artur Coimbra.

Haver á ainda espaço para as habituais distinções a funcionários municipais.

À tarde, por volta das 15 horas, tem início o 6.º Torneio Cidade de Fafe de Futebol Veteranos (UDF), no Campo Operário de Antime.

Segue-se o XXXI Torneio de Futebol Juvenil de Fafe 2017, no Campo da ACD Pica.

As comemorações terminam, na Praça 25 de Abril, com a Festa da Liberdade, a partir das 16 horas, que contara com a actuação do grupo da terra ‘Os Trastes’.

No entanto, as comemorações deste 43.º aniversário do 25 de Abril começam já hoje, com a realização da XVII Assembleia dos Jovens Munícipes, às 14 horas, no Auditório Municipal.

Amanhã, António Zambujo sobe ao palco do Teatro Cinema de Fafe para mais um concerto muito especial, inserido nestas comemorações, onde vai apresentar o seu mais recente trabalho ‘Até Pensei que fosse minha’.

Raul Cunha destaca a importância de continuarmos sempre a relembrar este dia: “Não podemos esquecer que foi há 43 anos que conquistámos a nossa liberdade e, por isso, é nosso dever, e também um prazer, continuarmos a assinalar este dia em Fafe.

O 25 de Abril é um dia de vitórias, mas também um dia que nos deve inspirar a reflectir sobre a sociedade actual e como os tempos têm mudado os valores que regeram a luta de Abril”.

