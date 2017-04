Braga e Clermont-Ferrand reforçam relações internacionais

Braga e Clermont-Ferrand vão passar a trabalhar em conjunto para aumentar a cooperação entre as duas cidades. O compromisso foi assumido numa reunião entre o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, e uma comitiva da localidade francesa, liderada pelo vereador Jerome Auslender, que realizou uma visita de dois dias a Braga.

No encontro com o autarca bracarense, Jerome Auslender agradeceu ao Município de Braga o facto ter sido uma das primeiras cidades a aceitar o convite para integrar a Rede de Cidades Michelin, recentemente criada.

Clermont-Ferrand é a cidade sede do gigante industrial Michelin e está a organizar em Novembro a I Conferência Internacional das Cidades Michelin. Esta iniciativa vai reunir mais de 40 cidades de todo o mundo onde a multinacional possui fábricas ou centros de investigação, juntamente com as cidades geminadas com Clermont-Ferrand.

Como sublinhou Ricardo Rio, a Câmara de Braga tem vindo a encetar esforços no sentido de reatar ligações com cidades geminadas, pelo que esta actividade se insere na “relação especial” que existe entre Braga e Clermont-Ferrand.

“Consideramos que é extremamente importante fortalecer as relações com as cidades com quem já tínhamos relações anteriormente e que estavam ‘adormecidas’, como é o caso de Clermont-Ferrand, com quem estamos geminados desde 1999”, realçou o edil.

Neste encontro, o vereador Jerome Auslender teve também a oportunidade de discutir futuras colaborações entre os dois Municípios, nomeadamente através da cooperação económica ou da Startup Braga.

Durante esta reunião ficou também acertado que um programa de intercâmbio de jovens, a começar já este Verão, com a participação de dez crianças bracarenses entre os 10 e os 14 anos num Campo de Férias de Verão, organizado pelo Município francês para jovens de Clermont-Ferrand, Aberdeen e Regensburg, outras cidades geminadas.

Braga e Clermont-Ferrand estão unidas por um acordo de geminação desde 1999, mas nos últimos anos esta relação tem estado adormecidas.

Sendo as duas cidades governadas por novos presidentes — Ricardo Rio desde 2013 e Olivier Bianchi desde 2014 — ambos os autarcas têm demonstrado interesse em aumentar os laços de cooperação, o que já tem acontecido.

