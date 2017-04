Jovem cientista bracarense no Swiss Talent Forum 2017

Ivo Gonçalves, aluno da Escola Secundária D. Maria II, é um dos três jovens cientistas portugueses seleccionados pela Fundação da Juventude para participar no Swiss Talent Forum 2017, que decorre na Suíça já a partir de amanhã e até à próxima terça-feira.

O jovem bracarense foi o vencedor do Encontro Juvenil da Ciência.

A representar Portugal estará ainda Mariana Garcia e Matilde Silva, a dupla vencedora da 10.ª Mostra Nacional de Ciência com o projecto ‘Neuro Teste’ (teste de farmacológicos de baixo custo).

A equipa portuguesa vai responder a cinco desafios colocadas por empresas.

‘Fomentar o empreendedorismo’ é o mote desta edição da Swiss Talent Forum que reúne cerca de 70 jovens cientistas de toda a Europa para participar em palestras, workshops e responder a desafios colocados por empresas. Este ano são cinco as empresas que, representando diferentes indústrias, vão colocar desafios empresariais aos jovens do STF, para que estes encontrem as melhores soluções. Entrar num novo mercado, redefinir ofertas de produtos, proceder à mudança organizacional estratégica, ou implementar uma mudança numa empresa, são alguns dos desafios que podem ser colocados. Aos jovens é pedido que respondam de forma inovadora e criativa, dando às empresas a me lhor das soluções encontradas para cada um dos problemas.

‘Como é que o ‘SwissShrimp Club’ pode inspirar os amantes de cozinha” é o primeiro desafio que será colocado aos jovens.A SwissShrimp é uma startup suíça que actua na área da produção de camarão. A empresa procura a melhor solução para inspirar os apaixonados por cozinha levando-os a apostar na entrega directa de camarão.

O que pode a Swiss Youth in Science Juvenil comunicar melhor com o público-alvo? É esta a questão que os jovens devem responder considerando que a Swiss Youth in Science (SJf) organiza vários eventos para jovens interessados ​​em ciência.

‘Como é que a Tibits pode fazer uso da transformação digital para interagir e conquistar os seus clientes?’ é a questão que se segue, sendo que a cadeia de buffets vegetarianos procura soluções específicas para, através de meios digitais, servir e comunicar melhor os seus clientes.

O desafio seguinte solicita aos alunos ideias para a Gryps -portal de compras para PME’s na Suíça - crescer em novos mercados ou com novas ofertas para clientes existentes.

O último desafio é da Sensirion que procura ideias para sensores e desenvolver um modelo de negócio para introduzir novos sensores em novos mercados.



