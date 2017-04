SC Braga: “Estamos focados no quarto lugar”

A cinco jornadas para o final do campeonato, o foco dos Guerreiros do Minho está bem definido: voltar ao quarto lugar. O empate caseiro diante do FC Porto atirou o SC Braga para a quinta posição, mas a equipa bracarense quer rectificar já no próximo domingo e voltar aos triunfos na Mata Real, diante do Paços de Ferreira. Gamboa foi o rosto da ambição arsenalista nesta recta final, deixando claro que a palavra de ordem no balneário é o quarto lugar.

“Estamos focados no quarto lugar”, assumiu o médio, lembrando que o pensamento é “jogo-a-jogo” e que o duelo com o Paços de Ferreira “é para ganhar”.

“Todos os jogos são difíceis, o Paços de Ferreira é mais um, vamos entrar em campo com a mesma determinação e vontade de vencer, independentemente, do adversário”, acrescentou à margem da visita do SC Braga à Escola EB1 de Escudeiros, na companhia de Pedro Santos.

Gamboa antevê uma “luta pelo quarto lugar até ao fim”, no entanto, sublinha que o SC Braga não está preocupado com os adversários directos, mas sim em vencer cada encontro que falta: “temos de estar focados nos nossos jogos e é já este domingo que queremos dar uma resposta positiva”.

No pensamento está ainda o empate com os dragões, jogo que deixou algum descontentamento aos guerreiros. “Claro que queríamos mais um bocadinho, fizemos uma primeira parte de excelência, foi pena o nosso Pedro ter falhado o pénalti, mas futebol é mesmo assim, talvez o resultado tivesse sido diferente. Mas estamos confiantes e certamente vamos conquistar os três pontos em Paços de Ferreira”.

A nível pessoal, Gamboa atravessa um excelente momento, merecendo a aposta do técnico Jorge Simão, depois de ter começado a época na equipa B: “tem sido um final de época bastante positivo, surgiu a minha oportunidade e espero aproveitá--la da melhor maneira. O mister deu-me confiança ao apostar em mim, não teve qualquer medo, isso só mostra a confiança que tem em mim. De resto, a adaptação foi óptima, temos um grupo fantástico, o que facilita muito. A equipa A e a B estão cada vez mais ligadas e o meu caso é exemplo disso, tal como o Artur Jorge e o Xeka, temos dado uma resposta positiva”, confessou o médio, admitindo o “sentimento especial” por seguir as pisadas do pai, ex-jogador do SC Braga.



