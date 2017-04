Vento forte dificultou combate às chamas no Parque Peneda-Gerês

autor Redacção num. de artigos 31976

O combate ao incêndio que lavra desde as 22 horas de quarta-feira na localidades de Lourido, freguesia de Entre Ambos-os-Rios, Ponte da Barca, em zona do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) mobilizava, ao final da tarde de ontem, 106 bombeiros, apoiados por 32 viaturas e um meio aéreo.

O vento “muito forte”, os “declives acentuados” e os “difíceis acessos” dificultaram o combate ao incêndio, revelou fonte da Protecção Civil de Ponte da Barca. Dadas as dificuldades apresentadas, a Protecção Civil accionou, durante a manhã de ontem, um meio aéreo para com- bater o incêndio.

De acordo com fonte do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as chamas lavraram em zona de pinhal que até tinha sido recentemente limpa, sem que tivesse, no entanto, ameaçado quaisquer habitações.

De acordo com a informação da ANPC “destaca-se para os próximos dias a existência de um cenário desfavorável em termos de incêndios florestais”, assente em temperaturas máximas que podem atingir valores entre os 28º C e os 30º C na generalidade do território, “situação que poderá manter-se nos próximos dias”.

No distrito de Braga, ao final da tarde de ontem, estavam activos nove incêndios florestais, que mobilizavam 65 bombeiros, apoiados por 20 viaturas. O que mais meios mobilizava localizava-se em Parada de Bouro, Vieira do Minho, que era combatido por 15 bombeiros e seis viaturas. Este incêndio lavrava desde as três horas da madrugada de ontem.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas