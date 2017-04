IPCA de portas abertas ao ensino secundário e profissional

De portas abertas aos alunos do ensino secundário e profissional, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), promove mais uma edição do Open IPCA.

Cerca de 1500 alunos provenientes de escolas de vários concelhos, designadamente Barcelos, Braga, Trofa, Guimarães, Viana do Castelo, Esposende, Famalicão, Porto e Amarante participaram em inúmeras actividades promovidas pelas escolas superiores de Design, Gestão e Tecnologia, nomeadamente workshops em áreas como a fotografia digital, a robótica, a simulação bancária, os mercados financeiros ou a solicitadoria.

Para Soraia Gonçalves, directora da Escola Superior de Gestão, este ‘Open Day’ permite dar a conhecer a oferta formativa, nossos projectos e o Campus do IPCA.

“Este primeiro contacto com o IPCA permite-lhes conhecer o Campus e, no caso concreto da escola de Gestão os seus cursos e as elevadas taxas de empregabilidade”, afirmou Soraia Gonçalves, realçando que “nos cursos que têm acesso a ordens profissionais, como é o caso de Contabilidade, Fiscalidade e Finanças, que permite o acesso à Ordem dos Contabilistas Certificados, a escola está em primeiro lugar no ranking em termos de melhores resultados no exame de acesso à Ordem”.

Na ampla oferta de cursos na escola de Gestão, Soraia Gonçalves, revelou ao ‘Correio do Minho’ que foi submetido à Agência para a Avaliação e Ensino Superior um nov o curso de Gestão de Empresas. “Pela análise que fizemos à região, sentimos que seria importante um curso desta natureza. Estamos a aguardar até ao final do mês ter a resposta positiva para avançar já no próximo ano lectivo”.

A Escola Superior de Design dá a conhecer este fascinante mundo do trabalho nesta área, através de exposições do Design Gráfico, Design do Produto que inclui Design de Moda que integra um dos cursos técnicos superiores profissionais (TESP). Paula Tavares, directora da escola superior de Design, dá nota que “os alunos do design do calçado são muito procurados na região de Guimarães e Felgueiras porque é o único curso superior no país ao nível do calçado”. Paula Tavares sublinha ainda que que ao nível do Design Gráfico, o IPCA tem das melhores médias do país, situando-se nos 15 valores, seguido da Escola de Belas Artes no Porto com 17 valores.

Neste primeiro contacto com o ensino superior, os estudantes vão também poder testar as mais recentes tecnologias utilizadas, por exemplo, no âmbito da impressão 3D, dos videojogos, da informática aplicada à medicina, das ciências da computação e da maquinação e metrologia.

Em paralelo com a realização do Open IPCA 2017 decorre uma Feira de Turismo, no campus do IPCA, organizada pelos estudantes da licenciatura em Gestão de Actividades Turísticas como o objectivo de promover produtos, destinos e empresas da área.



