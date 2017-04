Gestão inteligente de tráfego urbano a par do crescimento do modo eléctrico

Uma proposta de gestão inteligente de tráfego da cidade de Braga que permitiria uma procura eficiente do estacionamento e reduções significativas das perdas de tempo em congestionamentos automóveis, nos principais eixos rodoviários, foi ontem apresentada no painel sobre mobilidade do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS).

No último dos três dias de comunicações e debates sobre o tema geral ‘Fazer Cidade’, Miguel Rodrigues, da empresa ‘Siemens’, evidenciou um final de tarde de sexta-feira em Braga, período em que um automobilista gasta 30 minutos, em velocidade média de oito quilómetros/hora, num percurso que deveria percorrer em apenas sete, como uma realidade que justifica um ITS (Inteligent Traffic Sistem), plataforma a partir da qual, com definição de “rotas de desejo”, posicionamento de câmaras de reconhecimento de matrículas, integração de semáforos e sensores atmosféricos e pilaretes de controlo de acesso, será possível facilitar a circulação no casco urbano e melhorar indicadores ambientais.

O sistema sugerido para Braga foi já testado na cidade alemã de Potsdam, explicando Miguel Rodrigues que a leitura de matrículas de automóveis em dois pontos permite o cálculo de velocidade média e a definição de de percursos alternativos, disponíveis em painéis na via pública ou em aplicações móveis.

A informação na hora sobre ocorrência de incidentes é outra das virtualidades do ITS, para além da criação de alertas sobre níveis elevados de emissões de CO2.

O responsável da ‘Siemens alertou’, no entanto, que os gestores das cidades não estão a acompanhar os privados no que respeita à gestão inteligente de tráfego e à implementação de novas modalidades de transporte.

Rui Bento, director geral da ‘Uber Portugal’, destacou, no FICIS, a partilha do transporte como solução para muitos dos actuais constran gimentos da mobilidade urbana.

O responsável da conhecida multinacional do transporte privado referiu o sucesso do serviço ‘UberPool’, sobretudo em populações mais jovens que já começam a desistir da compra de carro próprio.

Rui Bento destacou ainda o recurso crescente à ‘Uber’ como solução de transporte nas periferias das grandes cidades, onde o serviço de transporte público é mais deficiente.

O sucesso da ‘Uber’ pode medir-se também em iniciativas dos governos de cidades norte americanas como Nova Jérsia ou Boston. A primeira decidiu financiar viagens da empresa em alternativa ao investimento em novos parques de estacionamento, a segunda aprovou a comparticipação de deslocações em carros ‘Uber’ de pessoas com dificuldades motoras.

Ainda no painel dedicado à mobilidade, Jorge Pinto, administrador da ‘Caetano Bus’, perspectivou o crescimento do transporte em modo eléctrico nos próximos anos.

A redução dos custos de consumo e de manutenção é o grande argumento do modo eléctrico, nomeadamente no transporte público de passageiros.

Jorge Pinto exemplificou com dados sobre o consumo médio de energia, que é de 102,8 kwh num autocarro eléctrico, contra os 592 kwh em idêntico veículo a diesel e 930 kwh num autocarro movido a gás natural.

Considerando os custos de consumo, o autocarro eléctrico cumpre uma média de 12,34 euros, menos que os 25,40 euros do autocarro a gás natural e os 48, 34 euros dispendidos pelo autocarro de tracção diesel na mesma distância de cem quilómetros.

Os custos de manutenção dos novos autocarros eléctricos, que começarão em breve a renovar a frota dos Transportes Urbanos de Braga (ver caixa), foram evidenciados pelo responsável da ‘Caetano Bus’ com os resultados da demonstração da viatura que a empresa associou ao FICIS,qie já percorreu 14 mil quilómetros sem gastos deste tipo.

