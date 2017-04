Autarquia de Ponte de Lima investe um milhão de euros na remodelação de recintos desportivos

A Câmara Municipal de Ponte de Lima vai investir cerca de um milhão de euros na remodelação do Campo do Cruzeiro e da Veiga de Crasto (junto à Expolima) . O número foi avançado ontem pelo presidente da autarquia limiana, Víctor Mendes, na assinatura do Auto de Consignação da Empreitada de Beneficiação de Equipamentos Desportivos Municipais - Beneficiação e Ampliação do Edifício da Bancada do Campo do Cruzeiro’. A obra está a cargo da empresa bracarense ‘Freitas Costa & Filhos Ldª.

Uma obra que, no entender do autarca limiano, vai permitir incentivar a prática desportiva dos mais novos.

“É uma obra que vai permitir dar uma resposta a estes jovens que aqui praticam desporto, mas também, às largas centenas de crianças que aqui praticam a modalidade de futebol. É nesse sentido que se insere o investimento do município de Ponte de Lima” adiantou Victor Mendes.

O autarca adiantou que tem sido preocupação do executivo dotar o concelho “de infraestruturas e equipamentos de qualidade, para que os nossos clubes possam ter todas as condições para ter o sucesso desportivo que nós desejamos que tenham, mas acima de tudo o grande sucesso que queremos é dar oportunidade às nossas crianças de praticarem desporto”.

O edil de Ponte de Lima lembrou ainda que as obras dos dois recintos são feitas apenas recorrendo a verbas próprias do município. “Não há, para já, qualquer janela de oportunidades do ponto de vista do financiameno do programa ‘Portugal 2020’. É um esforço financeiro por parte do município, mas essa é também a nossa responsabilidade”, revelou Víctor Mendes-

No caso do Campo do Cruzeiro, os trabalhos vão permitir a remodelação e ampliação da bancada, de forma a que possa acolher a sede do clube (Associação Desportiva ‘Os Limianos), balneários para as equipas da casa e visitantes, balneários para àrbitros, um balneário de apoio, um posto médico, uma sala de massagens, lavandaria, Bar, casas-de-banho públicas, secretaria e a bilheteira. Os trabalhos prevêm também a ampliação das instalações exis- tentes do lado oposto da bancada. Os trabalhos estão avaliados em pouco mais de 417 mil eu-ros.

O presidente da direcção da Associação Desportiva ‘Os Limianos’, Domigos Vale, considerou que realizar esta obra “é cuidar do desporto” e que as novas instalações “fazem falta para ter a juventude a praticar desporto”. Por essa razão, o dirigente desportivo mostrou “regozijo pelas obras que permitem ter instalações renovadas”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas