Escola Francisco de Holanda representa Guimarães no Parlamento Jovem Europeu 2017

Fase final realiza-se em Kaiserslautern (Alemanha) com a cidade anfitriã, Igualada (Espanha), Compiègne (França), Neuchâtel (Suíça) e Saint-Quentin (França). Aniversário do Tratado de Roma é o tema da nona edição.



A Escola Secundária Francisco de Holanda vai representar o concelho de Guimarães na 9ª edição do Parlamento Jovem Europeu, cuja fase final decorrerá no próximo dia 06 de maio na cidade alemã de Kaiserslautern, subordinada ao tema do 60º aniversário do Tratado de Roma que assinala seis décadas de União Europeia.



O apuramento decorreu esta quinta-feira à tarde, 20 de abril, no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, durante a realizaçã o da 1ª fase em que participaram igualmente as escolas Profitecla e Cisave, em representação do ensino profissional, e as escolas secundárias das Taipas, EB2,3 Santos Simões e Martins Sarmento, que venceu a edição do ano passado.



Com base na estratégia de desenvolvimento e aprofundamento das relações multilaterais europeias, as escolas participantes no projeto apresentaram os trabalhos na língua inglesa, iniciando depois um debate plural sobre as diferentes perspetivas oferecidas. Findo este período, as escolas foram avaliadas por um júri externo e por um júri interno, composto pelos participantes da sessão parlamentar.



