Escola Básica de Telhado fica pronta no início do próximo ano letivo

autor Redacção num. de artigos 31978

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, garantiu esta quinta-feira, que a Escola Básica de Louvares, em Telhado, irá abrir portas no início do próximo ano letivo 2017/2018 com condições educativas de excelência. A escola que está em obras desde o verão passado serve as crianças das freguesias de Telhado, Portela e algumas de Vale S. Cosme. Enquanto as obras decorrem as crianças estão a frequentar a Escola Básica 1, 2 e 3 de Arnoso Santa Maria.



“Sabemos o quanto esta comunidade ambiciona por uma escola condigna e sabemos o quanto está ansiosa pelo regresso das crianças à sua escola”, salientou Paulo Cunha, assegurando que “no início do próximo ano letivo, esta escola estará pronta para receber as suas crianças”.

Paulo Cunha visitou a escola, esta quinta-feira, acompanhado do presidente da União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela, António Matos, de vereadores municipais e de vários representantes da comunidade educativa.



O autarca salientou a importância da intervenção realçando que se trata de “uma escola centenária. Estamos a preservar a memória e a identidade desta escola, criando condições de conforto e comodidade para que estas crianças beneficiem da escola que já foi dos seus pais e dos seus avós”.

>

A obra com um investimento de cerca de 400 mil euros implica a remodelação total do edifício e espaços exteriores, com a construção de recreio coberto, campo desportivo e zona de lazer. Foi ainda construído um edifício de apoio das instalações com sala de professores, arrecadações, refeitório e copa.



O presidente da União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela, António Matos mostrou-se muito satisfeito com a notícia deixada por Paulo Cunha elogiando o autarca que “teve a coragem de pegar nesta escola centenária e recuperá-la”. E acrescentou: “Temos um centro escolar com um jardim-de-infância que nos orgulha, só faltava intervir na escola”.

Por sua vez, o presidente da Associação de Pais, Vergílio Gomes, salientou que “esta era uma intervenção que há muitos anos a comunidade educativa esperava. Os espaços exteriores estavam muito degradados”.



Refira-se que neste ano letivo beneficiaram de requalificação as escolas de Requião, Telhado, Meães e Louredo na freguesia de Calendário num total superior a 700 mil euros. Entretanto, a autarquia avança em breve com as intervenções nas seguintes escolas: EB de Ruivães, Conde S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, Esmeriz e em Riba de Ave.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas