Caminha: Vila Praia em Flor de 28 de Abril a 1 de Maio

De 28 de abril a 01 de maio, Vila Praia de Âncora vai transformar-se num belo jardim de flores, onde reinam as flores, a cor e a animação. Exposições, mercados e artesanato da flor, Caminha Mostra + e um programa de animação atrativo com destaque para a atuação dos Sons do Minho, na noite de sábado, e da caminhada florida, são algumas das marcas desta edição.



Durante 4 dias, as flores são a atração em Vila Praia de Âncora, com a realização de mais uma edição do Vila Praia em Flor. A organização está a ultimar os preparativos para que esta edição ultrapasse as expectativas. Para além das ofertas habituais, o certame conta com algumas novidades, com destaque para a Caminha Mostra + e a atuação dos Sons do Minho, no sábado à noite.

Assim, ao longo dos quatro dias, são muitas as atividades que vão decorrer nos vários espaços da Vila. Na Praça da República vão estar patentes as exposições “O Nosso Espantalho Saiu à Rua”, dos Jardins de infância, escolas do ensino básico e IPSS’s do Concelho; e “As Mais”. A praça ainda vai ser decorada com o ‘Mercado da Flor’, onde serão vendidas plantas, flores e produtos associados. Na Sala de Apoio ao Parque Dr. Luís Ramos Pereira estará patente a exposição “Vestidos em Flores Naturais”, realizada por profissionais na área do comércio da flor. No Parque Dr. Luís Ramos Pereira será realizada o ‘Artesanato em Flor’, onde serão vendidos produtos artesanais e na Avenida Dr. Luís Ramos Pereira decorrerá a Caminha Mostra +.

A animação será também um dos polos de atração desta grande festa da flor. No dia da abertura (28 de abril), destacam-se o Desfile Florido “O Jardim da Minha Escola”, a cargo dos Jardins de Infância, Escolas do Ensino Básico e IPSS do Concelho de Caminha e, o Festival de Folclore - “Vira Flor”, com a participação do Grupo de Danças e Cantares Regionais do Orfeão de Vila Praia de Âncora, Rancho Folclórico das Lavradeiras de Orbacém, Grupo de Danças e Cantares Genuínos da Serra d’Arga e Academia de Dança e Música Tradicional de Caminha e Vilarelho .

No dia 29, o destaque é a atuação dos Sons do Minho, pelas 21H30, na Praça da República.



No dia 30, o dia será preenchido com múltiplas atividades com evidência para a colocação e exposição das Maias - “Contra o mau olhado” e o 'Concerto da Primavera”, com a participação do Grupo Coral do Orfeão de Vila Praia de Âncora, Coral San Pelayo de Navia, de Vigo e Agrupación Musical Mascarenhas (Acordeones Mascarenhas) - de A Guarda, no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora.



No dia 01 de maio, salienta-se a “Caminhada Florida”. Os interessados em participar devem proceder à respetiva inscrição no Posto de Turismo e Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora.



O Vila Praia em Flor é organizado pela Câmara Municipal de Caminha, Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e Grupo dos Amigos das Maias.

Caminha Mostra + conta com a participação de 14 instituições

Inserida no Vila Praia em Flor, a Caminha Mostra + vai dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por 14 instituições/associações formativas, culturais, sociais e desportivas do concelho, através de exposições, oficinas, ciclo de debates, palestras e workshops sobre diversos temas, atividades lúdicas, recreativas e desportivas, dinamizadas pelas próprias instituições.



Na Avenida Dr. Luís Ramos Pereira vão estar distribuídos stands com as 14 instituições presentes, onde cada uma vai mostrar à comunidade a sua realidade. Para além das instituições presentes com espaço físico, o Orfeão de Vila Praia de Âncora e o Judo Clube de Caminha vão dinamizar uma das ações do programa do Vila Praia em Flor, Concerto da Primavera e exibições de judo e de danças latinas, respetivamente.



A Caminha Mostra + é organizada pela Câmara Municipal de Caminha, Centro Social e Cultural de Vila Praia de Âncora, Centro de Bem Estar Social de Seixas, JUCAMINHA-Judo Clube de Caminha e Orfeão de Vila Praia de Ancora e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora e Grupo de Amigos das Maias



*** Nota da C.M. de Caminha ***

