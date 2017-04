Juventude debate desafios da Europa em Braga

Até ao próximo Domingo mais de 120 jovens oriundos de vários países do continente europeu reúnem-se em Braga para debater os mais variados desafios que a juventude europeia e mundial enfrenta na actualidade. Ao longo destes dias, os participantes irão cumprir um intenso programa de actividades que propiciam o debate e uma constante troca de ideias com momentos de partilha e intercâmbio culturais.



“Em Braga existe um fortíssimo compromisso com a condução das políticas de juventude e temo-lo feito em articulação com as mais diversas plataformas locais e internacionais. Queremos fazer de Braga um espaço de reflexão onde os jovens possam debater o futuro e, assim, reforçar a nossa marca internacional como uma Cidade intrinsecamente dinâmica e amiga da juventude”, referiu Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, durante a sessão de abertura que decorreu esta Sexta-feira, 21 de Abril, no Mosteiro de Tibães.



A revitalização do Conselho Municipal da Juventude, passando pelas iniciativas dirigidas ao público escolar, como o orçamento ‘Tu Decides!’, ou diversas medidas desenvolvidas com o intuito de levar as políticas municipais até aos jovens, mereceram destaque por parte do Autarca e comprovam que “Braga tem estado na linha da frente com uma clara aposta no envolvimento dos jovens na gestão do Município e na capacitação das suas associações mais representativas”.

Ricardo Rio lembrou ainda a liderança que actualmente Braga assume nos destinos da red e europeia de capitais da Juventude e do projecto ‘100% Youth Friendly City’ que se traduz numa parceria estratégica entre várias cidades europeias para o desenvolvimento de um processo inovador de certificação em políticas amigas da juventude, e que terá o seu corolário a 10 de Maio, com a apresentação do relatório final, também em Braga.



A dinamização cultural e a generalização do acesso à prática desportiva, a educação para a sustentabilidade ou a implementação de projectos inter-geracionais na área da inclusão social, foram outras das iniciativas elencadas por Ricardo Rio.



Nesta 36ª Sessão de Selecção Nacional, a quarta que se realiza em Braga, será seleccionado o grupo de trabalho, composto por seis estudantes do Ensino Secundário, que irá representar Portugal na Sessão Internacional a realizar-se em Tbilisi, na Geórgia, no próximo mês de Novembro.



A sessão de abertura contou, ainda, com a presença do eurodeputado José Manuel Fernandes, que manifestou a sua “confiança no contributo do Parlamento Europeu dos Jovens para sensibilizar os diferentes povos e as diferentes gerações, contra a violência e contra a discriminação”.



Para o eurodeputado, esta sessão do Parlamento Europeu dos Jovens constitui-se como “uma oportunidade para os jovens assumirem e manifestarem as suas ideias, convicções e projectos no seio de uma União Europeia, que tem no emprego jovem uma das grandes prioridades”.



