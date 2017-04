Jovens contribuem para projectar futuro de Braga

Pelo terceiro ano consecutivo, os jovens tornaram-se os protagonistas políticos ao apresentaram, perante vários membros do Executivo Municipal e a presidente da Assembleia Municipal, quatro propostas criativas para desenvolver a Cidade durante o “Parlamento Concelhio - Pequenos Grandes Políticos”, que se realizou hoje, dia 21 de Abril, no gnration.



No evento participaram a Escola Básica 2/3 de Gualtar; o Externato Infante D. Henrique; a Escola Básica 2/3 Francisco Sanches e a Escola Básica 2/3 Frei Caetano Brandão. O projecto mais votado foi o ´Residuódromo´, desenvolvido por alunos do Externato Infante D. Henrique e que tem por objectivo a diminuição do lixo provocado pelo depósito de resíduos em matas.



Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, deixou uma palavra de reconhecimento pelo ´fantástico trabalho´ desenvolvido pelas Escolas participantes e professores, enfatizando a utilidade do projecto na formação dos jovens. “Ao longo deste mandato temos proc urado, de diversas formas, colocar os jovens em contacto com a realidade municipal e incutir-lhes o espírito de cidadania e a importância de identificarem projectos e iniciativas que possam trazer melhorias à comunidade no seu todo”, afirmou, elogiando a qualidade das propostas apresentadas.



O Edil lembrou ainda que algumas das propostas apresentadas nas passadas edições deste evento foram já colocadas em prática ou serão brevemente. “Esta é a maior prova de que os contributos dados pelos jovens são para ser levados a sério e são extremamente pertinentes para a construção do futuro da Cidade”, referiu.



Todas as escolas participantes receberam um prémio de participação, sendo que o grupo vencedor recebeu prémios individuais e os seus elementos terão a oportunidade de assistir a uma Reunião do Executivo Municipal e passar um dia com o Presidente da Câmara e Vereadores, acompanhando de perto o trabalho de governação da Autarquia.



