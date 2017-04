Afirmar a democracia participativa

A União de Sindicatos de Braga (USB) promove as celebrações do 43.º aniversário do 25 de Abril, na próxima terça-feira, em jeito de “acção político-sindical”, mas também de forma “a afirmar a democracia participativa”. Apesar do momento de “recuperação de direitos e rendimentos”, para o coordenador da USB, Joaquim Daniel, “é possível ir mais além”, por isso, faz todo sentido que a luta continue pela valorização dos direitos alcançados.



“É de louvar o aumento do salário mínimo nacional, mas ainda não está no valor que consideramos justo, por isso, continuamos a lutar para que chegue aos 600 euros. Além disso, em relação ao contrato colectivo a negociação entre entidades patronais e sindicatos também deve ir mais longe”, justificou aquele responsável, referindo que os salários e emprego dignos e a contratação colectiva continuam na base da “luta”. A luta organizada, continuou Joaquim Daniel, “é a força dos trabalhadores”, sendo que “o contributo individual é imprescindível para a construção da força colectiva”.



As comemorações vão contar com o apoio logístico da Câmara Municipal de Braga e para além da USB fazem parte da comissão promotora a delegação de Braga da Associação Portuguesa de Deficientes (APD), a Bogalha e a Associação Braga a Cor rer. O programa, a partir das 10 horas, é dedicado aos mais novos. Segue-se às 10.30 horas, um jogo de basquetebol em cadeira de rodas e um jogo de snagolf. Entretanto, da parte da tarde, a concentração está marcada para as 15 horas na Avenida Central. A animação musical é da responsabilidade do ‘Progeto Aparte’.



Rosa Carvalho e Margarida Paiva, da APD, lembraram a dificuldade que as pessoas com deficiência têm em arranjar trabalho, sendo que os salários e pensões “são uma miséria”. “Antes do 25 de Abril, as pessoas com deficiência eram tratadas como bichos. Muita coisa melhorou, mas ainda temos muito que lutar para ter as mesmas oportunidades e direitos”, justificaram. Por tudo isso, a associação se junta às comemorações do 25 de Abril e à luta dos sindicatos.



Carlos Cruz, responsável da comissão promotora das celebrações do 25 de Abril, admitiu que “não é fácil encontrar associações que se disponibilizem para celebrar o 25 de Abril, elogiando o trabalho desenvolvido pela APD, Bogalha e Associação Braga a Correr. “De forma voluntária fazem parte do programa das celebrações. E no caso da APD é de louvar o facto de apesar das limitações que têm nada os impede de realizar os sonhos. E isto também é inclusão e as pessoas com deficiência têm que ser tratadas de forma igual”, constatou.

