CDS-PP de Braga renova apoio a Ricardo Rio

autor Redacção num. de artigos 31983

O CDS-PP de Braga confirma o apoio à recandidatura de Ricardo Rio à presidência da Câmara Municipal de Braga sob a égide da coligação ‘Juntos por Braga’.

Altino Bessa, coordenador concelhio do CDS-PP, considera que para o seu partido o renovar do apoio a este projecto é “natural e inevitável pelo que construímos juntos durante estes últimos anos mas, sobretudo, pela forma como estamos empenhados em projectar o futuro por Braga”.



“Estamos certos que a viragem política em Braga há quatro anos atrás foi muito positiva para os diversos eixos de actuação municipal, traduzindo melhor qualidade de vida para os bracarenses, maior política de proximidade, mais transparência na gestão dos recursos públicos, mais participação da sociedade civil e das suas organizações e compromisso intergeracional no que confere à sustentabilidade das contas municipais”, disse o vereador centrista.



Altino Bessa considera que “a coligação ‘Juntos Por Braga’ e os bracarenses podem contar com um CDS-PP empenhado, forte e consciente dos desafios futuros”.

E continua: “Estamos Juntos, continuaremos juntos por Braga”.

