‘Saborear Amares’ propõe espectáculo associativo musical

‘Saborear Amares’ é esta a proposta do município para hoje, que reserva uma noite em grande com o Espectáculo Associativo Musical a marcar o início da II Semana do Associativismo de Amares, que decorre até ao dia 1 de Maio.



A iniciativa, que terá lugar no Mosteiro de Rendufe, às 21.30 horas, conta com a colaboração da paróquia de Rendufe e vai envolver cerca de 200 participantes de diversas associações concelhias, num momento único pensado para reviver e reavivar as memórias da cultura do povo amarense, da cultura do vinho, um dos símbolos mais marcantes do concelho, as suas raízes e identidade, através da apresentação de diversas vertentes artísticas dinamizadas por terras de António Variações, Dom Gualdim Pais e Sá de Miranda.



Motivos não vão faltar para se deixar seduzir por Amares e pelas dinâmicas associativas do concelho, sendo que a programação prossegue no dia 24 de Abril com o já tradicional teatro alusivo ao 25 Abril (CDRC Amarense), a decorrer às 21.30 horas, em Amares. No mesmo dia, terá lugar a ‘Noite Arte e Cultur a: ON BECK’, na sede da Banda de Amares, em Ferreiros, a partir das 22 horas.



O dia da Revolução dos Cravos, 25 de Abril, fica reservado às comemorações oficiais da efeméride que terão lugar a partir das 10 horas, no Largo do Município. À noite há ‘Jantar Convívio Associativo’, organizado pela Associação Movimenta Besteiros.

Já de 29 Abril a 1 de Maio a cor e a alegria vão invadir a freguesia de Lago, com o evento ‘Lago em Flor’, organizado pela ALAREC, com o apoio da Junta de Freguesia de Lago. Na mesma altura o Centro Interpretativo da Geira - Lago recebe a exposição ‘Raízes e tradições: O traje e o folclore’, numa iniciativa promovida pelo CDDS Valor Humano 3G.



O dia 30 de Abril e 1 de Maio ficam reservados ao desporto com UltraTrail da Geira - Caldelas que, este ano, compete para o campeonato nacional de modalidade e para o Raid 4x4 - Amares.

De destacar que a II Semana do Associativismo de Amares é organizada pela Câmara Municipal de Amares em parceria com diversas associações do concelho.

