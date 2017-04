‘Primavera está Servida’ dá a conhecer pratos tradicionais

Nove restaurantes do concelho acolhem hoje e amanhã a iniciativa ‘A Primavera Está Servida’.

O objectivo é dar a saborerar os pratos tradicionais da gastronomia courense, com especial destaque para as bochechas de porco ibérico estufadas em cerveja preta com arroz de grelos e feijão vermelho, maminha grelhada acompanhada com leguminosas, arroz primaveril com panados ou filetes de pescada, arroz de ervilhas de quebrar com costeletão premium grelhado na pedra, favas guisadas, grão com bacalhau ou feijão branco com dobrada, mas também ervilhas com pato desfiado e ovos escalfados, favas com enchidos caseiros e presunto, arroz de feijão com panados ou pataniscas, feijoada de bísaro ou favas com chouriço.



Todos os restaurantes aderentes dispõem, também, de pratos vegetarianos como alternativa.

Para a sobremesa, as sugestões vão da tarte de feijão ao bolo de chocolate e feijão preto, passando pela tarte de maçã merenda, semifrio de frutos silvestres, mas também o leite creme caramelizado, arroz doce e filhós à moda antiga.

O evento conta com a animação do projecto ‘Realizar’que disponibiliza poesia em todos recantos da vila.



A Caixa de Brinquedos (um espaço onde crianças e adultos podem brincar com peças ‘Lego’) , é um bom local para levar a família, assim como o Museu Municipal onde está patente a exposição ‘Impressão Digital em Terras de Coura’.

A aquisição de produtos tradicionais na Loja Rural ou a participação no Percurso Pedestre, são outras das sugestões da Câmara Municipal de Paredes de Coura para quem visitar o concelho durante este fim-de-semana.

