Município de Braga paga dívidas da SGEB e internaliza o património

O executivo municipal de Braga reúne-se, esta segunda-feira, a título extraordinário para, entre outros pontos, analisar e votar a proposta conducente à internalização da SGEB - Sociedade Gestora de Equipamentos de Braga, S.A. através da sua liquidação por transmissão global do respectivo património (activo e passivo) para o município de Braga.



De acordo com a proposta de internalização da SGEB, o valor total em dívida ascende a 45 milhões de euros, grande parte (33,8 milhões) respeitante a dívidas a instituições bancárias, mas também a financiamentos privados relativos às obras executadas e a suprimentos dos accionistas.

A proposta prevê a liquidação de todas as dívidas em aberto junto de terceiros.



Mesmo assim, prevê-se uma “poupança significativa”, quer pela cessação do pagamento de rendas à SGEB pela utilização dos equipamentos decorrente da internalização, quer pela reestruturaçao dos passivos bancários.

O município assumirá a totalidade dos valores em dívida aos bancos depois de pagos os suprimentos e os valores das participações de capital dos sócios privados da SGEB.



Os empréstimos serão transmitidos para o Município de Braga nas mesmas condições de prazo e de amortização em que vigoraram na SGEB, mas com revisão da taxa de juro que passará a estar indexada à Euribor a 12 meses acrescida de um spread de 1,75.

Recorde-se que as estimativas apontam para um ganho potencial de 74,5 milhões de euros, até 2042, com a liquidição da SGEB e internalização do respectivo património.



A redução apontada da despesa corrente cifra-se, só em 2017, em 5,5 milhões, passando de 64,4 para 59 milhões, mas agravam-se as despesas de capital.

A proposta que, é votada na reunião extraordinária do executivo municipal, prevê a internalização de 49 equipamentos desportivos, bem como o centro cívico de S. Vicente e o edifício multifunções de Sequeira.

Em relação a estes equipamentos caducam os contratos de subarrendamento que são convertidos em protocolos de utilização a estabelecer com as juntas de freguesia e associações.



Esta solução depende do acordo de credores e accionistas, deliberação da Assembleia Municipal e visto do Tribunal de Contas e, por último, da deliberação da assembleia-geral da SGEB relativa à sua dissolução e liquidação para transmissão do património para o município.

