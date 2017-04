Obra de José Delgado editada em livro

A obra fotográfica de José Delgado pode vir a ser editada em livro já no próximo ano. O repto foi lançado pela vereadora do pelouro da Cultura na Câmara Municipal de Braga, Lídia Dias, na inauguração da exposição ‘Dias de Abril’, que ontem foi inaugurada no ‘Setra’, na Rua de S. João. “Era bom que pudéssemos trabalhara juntos na edição de um livro onde possa ficar registado uma parte do trabalho e que possa servir de homenagem ao José Delgado. A edição desse livro deve ficar para memória futura e sirva para perpetuar o trabalho extraordinário que ele teve ao longo da sua vida, Seria uma forma de homenagear uma figura relevante da cultura bracarense”, defendeu Lídia Dias.



A vereadora da Cultura e da Educação manifestou a vontade de que o livro seja editado “se possível em 2018, esteja quem estiver na Câmara Municipal”.

Uma opinião partilhada pelo vice-presidente da autarquia bracarense, Firmino Marques. “Há necessidade de termos este repositório para as gerações futuras.”



Firmino Marques lembrou os vários anos que privou como o fotojornalista e respectiva família compo amigo, e recordou José Delgado como “uma pessoa que a todos nos diz muito. A i deia que tenho do José Delgado é de uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária, pacificista um homem de bons costumes, com rigor absoluto. Um homem sempre habituado às boas causas e ás boas coisas”, frisou o vice-presidente da Câmara de Braga.



A exposição mostra diversos aspectos do 25 de Abril de 1974 (conhecido como a Revolução dos Cravos) em Braga. “Foram momentos fantásticos para os jovens, para os idosos e para aqueles que se se aperceberam que algo de novo estava para vir”, lembrou Firmino Marques, sendo que ele próprio participou nas manifestações que decorreram em Braga a 25 de Abril de 1974.



Um dos momentos mais emotivos da inauguração foi a leitura de um pequeno texto inspirado num desenho feito pelo Afonso, o neto de 10 anos de José Delgado. “Lembramos hoje alguém que nos contou tantas histórias e que vamos sempre lembrar. O Zé prometeu lutar para sempre por tudo aquilo que nunca deixou de acreditar. Cumpriu através destas imagens”, leu Sofia Araújo, responsável pela exposição e autora do texto.

A animação musical esteve a cargo do cantor Pedro Melo. A exposição termina a 25 de Maio.

José Delgado foi repórter fotográfico do Correio do Minho durante vários anos.

