Monção: Mini agentes sensibilizam para os maus tratos na infância e juventude

No âmbito da programação local do Mês da Prevenção de Maus Tratos na Infância e Juventude, realizou-se ontem uma operação stop, denominada “Brigada de Direitos”, onde dois grupos de crianças, seis em cada um, alertaram os automobilistas para a problemática.



Devidamente fardados, as crianças do 4º ano do Centro Escolar José Pinheiro Gonçalves e do 5º ano da EB 2.3 de Monção entregaram aos automobilistas um flyer alusivo à temática e um laço azul, símbolo da campanha de prevenção, para colocarem na antena ou no interior da viatura.



Esta ação, promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Monção com a colaboração da GNR e do Agrupamento de Escolas de Monção, teve lugar nas Portas do Sol, à entrada do Campo da Feira, e na Estrada dos Arcos, à entrada do Centro de Saúde de Monção.



No primeiro momento, os automobilistas estranharam a presença dos mini-agentes e a indicação, dada pelos elementos da GNR presentes, para pararem a viatura. No segundo momento, entranharam a mensagem transmitida pelas crianças, mostrando-se recetivos e agradados com a iniciativa.



Inserida na programação, realiza-se hoje à noite, pelas 21h00, a primeira sessão das “Conversas em Família”. Com a participação da pedopsiquiatra Rute Teiga, será abordada “A pressão para o sucesso escolar. Como lidar com a ansiedade dos filhos”. O encontro, com entrada livre, decorre na Biblioteca Municipal de Monção.



