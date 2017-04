Obra de Pedro Seromenho é a preferida das crianças do primeiro ciclo

O livro infantil “Porque é que os animais não conduzem”, do escritor Pedro Seromenho foi a obra portuguesa mais votada numa eleição de milhares de alunos do primeiro ciclo, em mais de 400 escolas de todo o país.



A iniciativa, organizada pela Rede de Bibliotecas Escolares, pretendeu saber quais os livros favoritos das crianças e, ao mesmo tempo, promover hábitos de leitura. Nesta iniciativa que terminou ontem, participaram à volta de 50 mil estudantes, que escolheram os seus livros preferidos para cada um dos três ciclos do ensino básico.



Intitulado “Miúdos a Votos”, o processo decorreu num sistema de votação, semelhante às eleições, no qual os estudantes podiam promover e eleger o livro que mais gostaram de ler até ao momento. O processo contou com recenseamento, candidaturas, campanha eleitoral, votação e escrutínio de votos organizados pelos alunos.



Ao nível do primeiro ciclo, o livro vencedor foi o clássico editado em 1943 “O Principezinho”, uma obra clássica do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Em segundo lugar, e como o li vro português mais votado, surgiu precisamente o “Porque é que os animais não conduzem” do autor bracarense Pedro Seromenho.



Para o autor, o prémio tem uma importância ainda maior porque “foram as crianças que votaram, que escolheram e é para estas que escrevo.” E, acrescentou, “de todos os meus livros, o Porque é que os animais não conduzem foi o mais espontâneo, porque as histórias simples são as mais mágicas, são as que nos surgem sem sabermos de onde vieram.”





A obra, escrita e ilustrada por Pedro Seromenho, tem como principal tema a segurança rodoviária e associa comportamentos habituais nos animais com alguns maus hábitos ao volante, dando razões pelas quais cada um dos animais retratados não pode conduzir.

Pedro Seromenho, reside em Braga, é formado em economia, mas dedica-se inteiramente a escrever e ilustrar livros infanto-juvenis. Fundou a editora Paleta de Letras, vocacionada exclusivamente para o imaginário infanto-juvenil. Empenhada em promover novos valores, esta editora preocupa-se em dar a conhecer jovens autores portugueses.

