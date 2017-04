Paredes de Coura convida para a mesa com “A Primavera está servida”.

Bochechas de porco ibérico estufadas em cerveja preta com arroz de grelos e feijão vermelho, maminha grelhada acompanhada com leguminosas, arroz primaveril com panados ou filetes de pescada, arroz de ervilhas de quebrar com costeletão premium grelhado na pedra, favas guisadas, grão com bacalhau ou feijão branco com dobrada, mas também ervilhas com pato desfiado e ovos escalfados, favas com enchidos caseiros e presunto, arroz de feijão com panados ou pataniscas, feijoada de bísaro ou favas com chouriço são alguns dos pratos com que Paredes de Coura convida para a mesa neste fim de semana de 22 e 23 de abril com “A Primavera está servida”.



Numa estação em que tudo renasce após um longo período de hibernação, venha redescobrir o doce palato das leguminosas preparadas das mais variadas maneiras. No fim de semana de 22 e 23 de abril estas ementas estarão ao seu dispor nos restaurantes do concelho. Iguarias quase esquecidas e novas abordagens gastronómicas em torno dos sabores da Primavera vão deliciar os sentidos e envolvê-lo num caloroso abraço.



Abrigo do Taboão, Albergaria, Barbaças, Forno do Minho, Furão, Lino, Miquelina, Pizzaria Româ ntica e Xisto são os 9 restaurantes que aderiram a mais este fim de semana gastronómico que tem as leguminosas por referência, num território que sempre nos habituou à arte de bem servir quantos o visitam.



Em todos estes restaurantes as alternativas com pratos vegetarianos também não foram esquecidas, bem como deliciosas sobremesas como tarde de feijão, tarte de maçã merenda, semifrio de frutos silvestres, mas também o leite creme caramelizado, arroz doce, filhós à moda antiga ou até o bolo de chocolate e feijão preto que fazem de “A Primavera está servida” um fim de semana a não perder.



Por estes dias, Paredes de Coura celebra o REALIZAR:poesia em todos os cantos e recantos da vila, mas também pode visitar a Caixa de Brinquedos -- espaço para crianças, jovens e adultos, inteiramente dedicado às construções Lego® --, passar pelo Museu Municipal onde está patente a exposição “Impressão Digital em Terras de Coura”, conhecer e adquirir alguns dos mais característicos produtos locais na Loja Rural ou participar no Percurso Pedestre.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Paredes de Coura ***

