Autarca de Vieira do Minho reuniu com os Jovens Voluntários

autor Redacção num. de artigos 31996

O presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, reuniu com o grupo de 53 jovens do concelho que estão a participar no Programa Jovem Voluntário. Este programa municipal tem por objectivo proporcionar experiências, aos jovens voluntários, que potenciem a sua empregabilidade.



No decorrer do encontro com os jovens, o presidente do Município entregou a cada um dos presentes uma t-shirt e um colete alusivo ao programa e salientou que “as atividades que são propostas aos jovens constituem um espaço de aprendizagem e visam estimular e valorizar a sua participação em projectos e actividades do Município e da comunidade”.



Os 53 jovens que, neste momento, fazem parte do Programa estão obrigados à prestação de 20 horas semanais de atividade, recebendo por isso um subsídio mensal de 200 e uros e estão a desenvolver ações nas várias valências do Município (Posto de Turismo, Parque de Campismo, Piscinas Municipais, Casa Museu Adelino Ângelo, Pavilhão Municipal) em Instituições e Associações do concelho ou ainda nas Juntas de Freguesia.



É de salientar que o Programa Jovem Voluntário se destina a jovens que tenham concluído o 12º ano e concorrido ao Ensino Superior sem que tenham conseguido ingressar; a jovens que, apesar de ainda não terem concluído o 12º ano de escolaridade, se encontrem matriculados para a sua conclusão; a jovens que tendo concluído o 12º ano, se encontrem a fazer melhoria de notas; a jovens com idades entre os 18 e os 30 anos, não estão a trabalhar, nem a estudar, nem a frequentar qualquer tipo de formação.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vieira do Minho ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas