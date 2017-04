Mundial Rallycross confirmado por mais 5 anos em Montalegre

autor Redacção num. de artigos 31996

Está assinado o protocolo entre o município de Montalegre e a IMG (International Management Group) que confere à autarquia 'luz verde' para a organização deste evento para os próximos cinco anos. Até ao fim deste acordo, o circuito terá uma imagem completamente renovada.



'Acabamos de conquistar um troféu magnífico que é a continuidade da prova por mais cinco anos em Montalegre. Queremos estar eternamente nesta disputa. Queremos pensar e trabalhar a partir de 2022 para a frente. Para este ano, contamos com um fim de semana vibrante e intenso a nível desportivo e turístico. Pela primeira vez temos um tempo simpático. As comitivas estrangeiras estão encantadas com as cores da paisagem. O município fez tudo o que era materialmente possível para termos uma boa participação. A nossa comunidade deve ajudar a dar a nossa melhor imagem', considerou o presidente da Câmara Municipal de Montalegre.

