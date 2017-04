CPCJ de Braga reforçada com dois técnicos camarários

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Braga conta, desde o início do ano, com o reforço de dois técnicos designados pela Câmara Municipal. Os técnicos reforçaram a equipa de seis pessoas a tempo inteiro (dois da autarquia, um do Ministério da Educação e três da Segurança Social).

A contratação dos técnicos municipais foi dada a conhecer ontem pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, na inauguração da exposição de Laços Azuis - Mês da Prevenção dos Maus tratos na Infância.



Caso seja necessário, e dependendo do número de processos, a equipa pode ver a ser reforçada com mais um técnico camarário.

“Temos ainda a possibilidade, caso seja necessário, de reforçar a equipa com mais um técnico. Ficou, por parte da CPCJ Nacional a possibilidade de poderem ponderar o reforço de mais uma pessoa para a CPCJ de Braga”, anunciou Firmino Marques.



O reforço da equipa, adiantou o vice-presidente da câmara municipal de Braga vai permitir reduzir o volume de trabalho da CPCJ de Braga. “Esse reforço está-se a reflectir na diminuição da carga de trabalho que estava acumulada nos poucos técnicos que existiam na CPCJ”, disse Firmino Marques.



O vice-presidente lembrou que o actual responsável pela CPCJ de Braga; Paulo Ferreirinha, é funcionário da autarquia bracarense, e que lidera uma equipa que “infelizmente ainda tem muito trabalho pela frente”, principalmente ao nível da sensibilização da sociedade.

Apesar de ter funcionários municipais,a CPCJ goza de total independência face à autarquia bracarense.

