Cabeceiras de Basto: Mais novos sensibilizados para importância da protecção civil

autor Redacção num. de artigos 31996

Centenas de crianças e jovens visitaram a exposição da Protecção Civil, que decorreu no Campo do Seco, em Cabeceiras de Basto.

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto associou-se à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, à Guarda Nacional Republicana, à Autoridade Nacional de Protecção Civil, ao Exército através do RC6, aos Sapadores Florestais, à delegação do Arco de Baúlhe da Cruz Vermelha Portuguesa e ao INEM na organização desta exposição.



O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras Basto, Francisco Alves, marcou presença nesta iniciativa fazendo-se acompanhar dos vereadores, assim como do presidente da Junta da União de Freguesias de Refojos, Outeiro e Painzela, Leandro Campo s.

A iniciativa contou com uma exposição de meios e demonstração de actividades.



Os Bombeiros Cabeceirenses estiveram presentes com todas as suas valências e realizaram um simulacro; a GNR esteve representada por militares e viaturas dos GIPS, Esquadra de Cavalaria, Pelotão de Intervenção Rápida (PIR), Equipa de Inactivação de Explosivos e Equipa Cinotécnica, Posto Territorial, Brigada de Trânsito, e Secção de Programas Especiais da GNR de Guimarães; o Regimento de Cavalaria (RC6) Braga esteve representado por militares e um veículo de Guerra Pandur, tendo montado no recinto uma torre de escalada e um cabo de slide.

No Campo do Seco foi ainda instalado um Hospital de Campanha da Cruz Vermelha Portuguesa.

