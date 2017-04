Vale do Minho quer potenciar sinergias

Em representação da CIM Alto Minho e na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando Nogueira, participou, em Tomiño, na sessão de abertura das Jornadas Transfronteiriças sob o tema ‘O Novo AECT Rio Minho numa visão comparada: a Raia e Europa’. Autarca reafirmou a “necessidade dos fundos europeus transfronteiriços serem investidos nos projectos e espaços para que foram criados, nos territórios verdadeiramente de fronteira” e abordou o exemplo de sucesso da Amizade Cerveira-Tomiño.



Reunindo os mais prestigiados especialistas em Cooperação Transfronteiriça oriundos de toda Europa, a Deputación de Pontevedra e a CIM Alto Minho pretendem conhecer e partilhar oportunidades e dificuldades de outras experiências de êxito, de forma a potenciar a criação do novo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho, nesta fase em processo de constituição e a aguardar aprovação.



Na cerimónia de abertura, e na qualidade de representante da CIM Alto Minho, Fernando Nogueira realçou que o AECT Rio Minho “não pretende fazer concorrência ou interferir na gestão de outras estruturas semelhantes, mas antes ser complementar e puxar para este território do Vale do Minho transfronteiriço os elementos de gestão que já existem, mas que podem ser potenciados e valorizados. O AECT Rio Minho está no bom caminho, embora do lado português o processo esteja a ser mais demorado”.



O autarca cerveirense deu ainda a conhecer aos presentes o trabalho que, há uns anos, tem vindo a ser aprofundado entre os concelhos vizinhos de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño, “um motivo de orgulho quer para as entidades políticas locais quer para as populações”. “Falo da criação de uma agenda estratégica comum, do primeiro Orçamento Participativo Transfronteiriço, de uma plataforma on-line conjunta, da figura de Provedor Transfronteiriço, do programa ‘Desporto para Todos’, do grande projecto do Parque Transfronteiriço e Ponte Pedonal e Ciclável, da realização das mais diversas actividades de âmbito cultural, desportivo e social. Temos trabalhado e queremos continuar a fazer efectivamente cooperação transfronteiriça”.



Os trabalhos prosseguiram com a apresentação de experiências ibéricas e de experiências europeias, e finalizaram com a apresentação do projecto do AECT Rio Minho e das conclusões das jornadas.

Para dia 5 de Maio está agendada uma segunda edição das jornadas em Tui, com a mobilidade transfronteiriça como eixo central.

