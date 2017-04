Operação ‘Viver com Saúde’ realizou mais de 1200 rastreios

Foram muitos aqueles que não perderam a oportunidade, durante o dia de ontem, de realizar vários rastreios de saúde. Sob o lema ‘Viver com Saúde’, o Lions Clube de Braga promoveu esta iniciativa pela quarta vez e este ano contou também com rastreio visual. “Temos feito uma média superior a mil rastreios por ano”, constatou o presidente da instituição, Eduardo Pinto, adiantando que ontem chegaram aos 1224 rastreios.



A contar, pela primeira vez, com o apoio do Núcleo de Estudantes de Optometria da Universidade do Minho (UMinho), a Operação ‘Viver com Saúde’ contou também com rastreio visual. “A política de saúde baseia-se cada vez mais na identificação precoce das patologias e aqui temos a prevenção. E todos os anos identificamos casos que sinalizamos, transmitimos mensagens e educamos”, frisou o presidente.



A “forte ligação” do movimento do Lions, a nível global, à visão vai agora também permitir desenvolver uma parceria com a universidade. “Para o ano vamos de certeza alargar esta parceria com a UMinho”, assumiu Eduardo Pinto.

A acção foi mais uma vez dirigida a toda a população que participou, voluntariamente, e de forma totalmente gratuita, sendo objectivo do Lions Clube de Braga “alertar a sociedade para a necessidade de adoptar hábitos de vida e comportamentos saudáveis e, ao mesmo tempo, garantir a boa sa úde”.



Entretanto, Ricardo Ferreira, presidente do Núcelo de Estudantes de Optometria da UMinho, falou da importância cada vez maior da prevenção. “Uma das apostas do núcleo é participar em rastreios. É importante para os alunos como para os recém-licenciados terem contacto com as pessoas de modo a aplicarem os metódos de aprendizagem”, justificou o estudante, referindo que a maior parte dos alunos estava a fazer rastreios pela primeira vez.



“São maioritariamente alunos do 3.º ano e o objectivo é ter algum contacto com os aparelhos e os pacientes”, sublinhou Ricardo Ferreira, adiantando que o rastreio focava mais “nas queixas de diminuição de actividade visual, despiste de miopia e eventualmente estigmatismo, glaucoma e retinopatia diabética”.



Entre os muitos bracarenses que aproveitaram a oportunidade de fazer os rastreios, o Correio do Minho falou com Ana Maria Silva. “Quando tenho conhecimento de rastreios participo sempre, sou dadora de sangue e vou à médica de família com regularidade”, confessou Ana Maria Silva, considerando que “a prevenção é importante”.

Também Artur Torres aproveita sempre os rastreios, porque “mais vale prevenir do que remediar”. Além disso, contou, foi num rastreio que lhe detectaram um problema de pele e depois disso andou a ser seguido no hospital e fazer tratamentos.

