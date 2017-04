Município de Vila Verde celebra herança cultural

O grande poeta do Neiva, Sá de Miranda, dá o mote para três dias de viagem à descoberta da história do concelho e do pais. Vila Verde volta a receber a Feira Quinhentista e de 19 a 21 de Maio não vão faltar bons motivos para visitar o concelho.

O concelho continua na “senda da estratégia” delineada pelo executivo municipal, que “tem ajudado a divulgar e a promover Vila Verde dentro e fora de portas”, assegura fonte da autarquia vilaverdense.



Da poesia à música ao vivo, do teatro de rua à dança, passando pelos trajes, desfiles, gastronomia, artesanato, exposições e espectáculos de época, não faltam motivos para visitar o coração do Minho. “Deixe-se envolver pelos ritos, hábitos e costumes de uma era apaixonante, através de uma inici ativa que já conquistou adeptos de Norte a Sul do país”, pode ler-se ainda na mesma nota enviada.

O evento ganha um “brilho ainda maior” com a participação massiva de todos os agrupamentos de escolas do concelho, da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), da Escola Secundária e da Academia de Música de Vila Verde.



“Trata-se de uma jornada de cariz lúdico-pedagógico, que nos vai permitir mergulhar no período quinhentista, conhecer melhor a nossa história, a mentalidade, usos e costumes da sociedade da época, bem como a vida e obra de Sá de Miranda, um dos maiores poetas do seu tempo, que escreveu grande parte da sua obra no período em que viveu no concelho de Vila Verde, na zona da Ribeira do Neiva”, acrescenta o mesmo documento.

