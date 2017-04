Bilhetes para a final da Taça de Portugal colocados à venda no dia 9 de Maio

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal entre Vitória e Benfica serão colocados à venda a partir do dia 9 de Maio, comunicou este Domingo a Federação Portuguesa de Futebol.



O jogo está agendado para 28 de Maio, no estádio do Jamor.



De acordo com o comunicado do Vitória a venda de bilhetes será 'de acordo com as regras estabelecidas pelos clubes finalistas e pela Federação Portuguesa de Futebol, através do seu site oficial, aos preços de €35 (categoria 1), €27,5 (categoria 2) e €20 (categoria 3)'.



Segundo o Vitória foi acordado que 'os cinco por cento dos bilhetes que anteriormente eram destinados à Associação de Futebol anfitriã passaram a ser distribuídos pelos dois finalistas'.



As associações dos clubes envolvidos (Lisboa e Braga) receberam cinco por cento cada uma.

Recorde-se o Vitória tentará minimizar os problemas que surgiram nas últimas participações do clube na final da Taça, nomeadamente o acampamento de associados junto ao Estádio D. Afonso Henriques dias antes do início da venda dos ingressos ou as longas filas. Nesse sentido, este ano a venda será feita de forma diferente. Haverá horários pré-definidos para que os sócios interessados em marcar presença no Jamor adquiram o seu bilhete. E aí terão prioridade os sócios mais antigos. Assinale-se, contudo, que cada sócio só poderá levantar um único bilhete respeitante ao seu cartão.



Espera-se portanto que o Vitória forneça mais informação sobre o procedimento da venda dos bilhetes nos próximos dias.



A 28 de Maio, no Estádio Nacional, no Jamor, o Vitória reencontrará, às 17h15, o Benfica na final da Taça de Portugal.

