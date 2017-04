Jéssica Augusto vence Maratona de Hamburgo

A atleta bracarense Jéssica Augusto venceu a Maratona de Hamburgo, disputado na manhã deste domingo. Jessica Augusto superou toda a concorrência e terminou com o tempo de 2h 25m 30s, retirando minuto ao seu recorde pessoal. Em segundo lugar ficou Megertu Ifa da Etiópia com o tempo de 2h 29m 47s.



Esta é a primeira vitória de Jéssica Augusto em maratonas, tendo ficado perto do recorde absoluto de Portugal, que está nas mãos de Rosa Mota (2h 23m 29s).





Destaque para o terceiro lugar da queniana Viola Kibiwott, ela que se estreou em maratonas.



A vitória no sector masculino foi para o etíope Tsegaye Mekonnen com o tempo de 2h 07m 26s, quatro segundos menos que Stephen Kiprotich do Uganda, que fez o tempo de 2h 07m 26s. O português José Moreira foi 20.º classificado, com 2:20.38 horas, muito longe da sua melhor marca (2:13.37) e dos mínimos para os Mundiais (2:14.00).



Os primeiros classificados em femininos



1. JÉSSICA AUGUSTO (PORT) - 2:25:30

2. Megertu Ifa (ETH) - 2:29:47

3. Viola Kibiwott (KEN) - 2:30:33

4. Marisa Casanueva (ESP) - 2:32:22

5. Magdalena Shauri (TAN) - 2:33:22

6. Adriana da Silva (BRA) - 2:35:44





Os primeiros classificados em masculinos



1. Tsegaye Mekonnen (ETH) 2:07:26

2. Stephen Kiprotich (UGA) 2:07:31

3. Jacob Kendagor (KEN) - 2:08:50

4. Robert Chemosin (KEN) - 2:09:51

5. Japhet Kosgei (KEN) - 2:11:12

6. Tsegaye Kebede (ETH) - 2:12:31

