Município de Braga avança com intervenção na Rua Costa Gomes em Real

autor Redacção num. de artigos 32003

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, reuniu este Sábado, com os moradores da Rua Costa Gomes, na freguesia de Real, e anunciou que, embora a via seja da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, o Município irá avançar com um projecto de requalificação de forma a resolver definitivamente todos os problemas de quem reside e circula naquela rua da Cidade.



“Perante a falta de resposta e de capacidade das Infraestruturas de Portugal em assumir a sua responsabilidade, o Município de Braga vai avançar com a resolução definitiva deste problema que já se arrasta há vários anos”, garantiu Ricardo Rio, explicando que esta decisão surge “após vários contactos com a entidade que alegou não ter verbas disponíveis para avançar no imediato com a intervenção”.



A reunião, que teve lugar na sede da Junta de Real, registou grande adesão da população e contou com a presença do presidente da União de Freguesias Real, Dume e Semelhe, Francisco Silva. Na ocasião, Ricardo Rio manifestou a “disponibilidade do Município em assumir a responsabilidade da Rua para efectuar um projecto de intervenção que resolva de uma vez por todas os problemas que já se arrastam há vários anos”.



Segundo Ricardo Rio, esta intervenção não pode ser “meramente paliativa, mas sim definitiva”, mas antes, existem etapas a cumprir. “Além das questões formais com as Infraestruturas de Portugal que já estão a ser tratadas, terá que ser elaborado um projecto de intervenção que reúna as diversas entidades prestadoras de serviços, como as telecomunicações, gás natural, entre outras, para que depois não haja lugar a novas perfurações na rua”.



Também o ordenamento de trânsito poderá sofrer alterações, podendo o trânsito vir a mover-se apenas num sentido, exceptuando os transportes pú blicos. “Esta é uma alteração que poderá ser efectuada a breve prazo e por si só, já será um factor acrescido em termos de segurança para as pessoas que utilizam esta rua diariamente”, defendeu Ricardo Rio.



Como explicou o Autarca, após a cedência da responsabilidade e da elaboração do projecto que reúna todas as entidades, a obra avança para concurso público e, dependendo do orçamento da intervenção, poderá ser necessário o visto do Tribunal de Contas. “Todas estas etapas fazem com que não seja possível avançar com a obra no imediato. No entanto, espero que antes do próximo Inverno a intervenção já esteja a ser efectuada”, garantiu Ricardo Rio.



Outra das medidas avançadas nesta reunião prende-se com a inclusão da Rua Costa Gomes na Área de Reabilitação Urbana (ARU). “Este dado reveste-se como uma enormíssima mais-valia, uma vez que, a partir deste momento, toda e qualquer intervenção particular feita, tem automaticamente benefícios fiscais associados”, explicou o Edil.



Este tipo de problemas nas estradas do Concelho não é algo novo para Ricardo Rio que manifestou o seu descontentamento perante a inactividade das Infraestruturas de Portugal em garantir a manutenção das vias, colocando em causa a segurança dos cidadãos. “Praticamente desde o início do mandato tenho recebido muitas queixas por parte dos cidadãos sobre o mau estado de conservação das estradas e do excesso de vegetação nas zonas adjacentes. Posso garantir que em cerca de 80% desses casos a responsabilidade não é da Câmara Municipal, mas sim das Infraestruturas de Portugal que continuamente tem vindo a desinvestir na manutenção das estradas e espaços da sua responsabilidade e quem paga essa factura são os cidadãos”, concluiu o Autarca.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Braga ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas